الحكومة توضح شروط مشاركة المطورين في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مُقترح الأسس والمحددات والآليات لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، باعتباره أحد المشروعات القومية، على أن يتم اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص تلك الوحدات من مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، بشأن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقال الوزير: "وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لإتاحة وحدات سكنية، وفقًا للمتاح والمتوفر لدى الصندوق، سواءً لأسر شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، أو المواطنين مصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ممن لم يسبق لهم الحصول على أي وحدة سكنية، بسعر التكلفة الفعلية مضافًا إليها نسبة 5 % مصروفات إدارية، وبخلاف قيمة الـ5 % وديعة الصيانة".

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه تمت الموافقة على قيام المواطنين السابق تقدمهم للحجز ضمن محور النقابات الأعلى دخلاً ومحور ذوي الدخل الأعلى، طبقًا للشروط التي تم التقدم عليها، باستكمال سداد مقدم الحجز إلى 20% من ثمن الوحدة السكنية بالإضاقة إلى قيمة الـ5 % من ثمن الوحدة السكنية كوديعة للصيانة نقدًا، ثم سداد الجزء المتبقي من ثمن الوحدة السكنية مباشرة للصندوق على دفعات ربع سنوية على فترة سداد 5 سنوات بدون فوائد، أو تمويلهم بنظام التمويل العقاري المدعوم ضمن بروتوكول وزارة المالية بفائدة 8% وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري التي انتهت في يناير 2019، وعدم تمكنهم من استكمال إجراءاتهم قبل ذلك التاريخ لعدم جاهزية الوحدات السكنية للتسليم، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بالمشروع بالشروط الآتية (تقديم إقرار كتابي من الطرفين بالموافقة على التبديل المطلوب - ضرورة أن يكون التبديل المطلوب بين طرفين من الحاجزين في الإعلان نفسه - موافقة البنوك الممولة للطرفين على تعديل العقود).

كما وافق المجلس على استكمال تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع إنشاء 118 عمارة (2746 وحدة - 3 غرف وصالة + 86 وحدة غرفتين وصالة) بمدينة الدكتور أحمد زويل بنطاق حي عتاقة بمحافظة السويس، وتنفيذ مباني الخدمات التجارية (2 حضانة + مخبز) الخاصة بهذا المشروع.