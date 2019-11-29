عدد خاص من "الأهرام العربي" احتفاءً بـ"عام التسامح"

القاهرة - مصراوي:

أصدرت مجلة "الأهرام العربي" الصادرة عن مؤسسة الأهرام، عدداً خاصاً تحتفي فيه بمرور ما يقرب من عام على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2019 "عام التسامح".

تناولت المجلة في عددها الخاص رقم 1177 الصادر صباح السبت 30 نوفمبر، ويقترب من 200 صفحة، قصة التسامح على أرض الامارات، التى أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على نهجه من بعده أبناءه ليعززوا تلك الفضيلة في كل أركان الدولة؛ وليخرجوا بها لينشروها فى كل أرجاء العالم عبر وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس على أرض العاصمة الإمارتية أبوظبي، بدعوة ورعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكدت المجلة في عددها الذي حمل صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجاء تحت عنوان «ورسالة حكيم العرب مستمرة.. قصة التسامح»، على أن دولة الامارات أصبحت تمثل تقاطعاً مهماً بين الشرق والغرب و لم يكن غريباً أن تخرج تلك الوثيقة للعالم من أرضها.. فهي تمثل دعوة للمصالحة والتآخي بين جميع سكان العالم باختلاف جنسياتهم ودياناتهم.

وتقول المجلة: إن دولة الامارات قدمت بهذه الوثيقة فرصة أمام العالم ليجعل منها دستور مبادئ وحياة يضع نهاية للكراهية وينشر التسامح، ولنعلمها لأبنائنا حتى يتسع ويكون المستقبل أكثر إشراقاً للجميع.