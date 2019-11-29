6 فئات.. ما شروط الاستفادة من دعم "غير القادرين" بالتأمين الصحي الجديد؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محسن جورج، المستشار الفني لهيئة التأمين الصحي الشامل، عن فتح باب التقديم للاستفادة من دعم "غير القادرين"؛ للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد.

وقال "جورج" لمصراوي، الجمعة، إن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لما نصّ عليه قرار رئيس الوزراء بتحديد الفئات غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء المنظومة الجديدة، وهم: المستفيدون من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل وليس له أي دخل، الفرد أو رب الأسرة من ذي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وغير معالين بشخص آخر، المقيمون في مراكز دور الرعاية الاجتماعية وليس لهم أي مصدر دخل وغير معالين بشخص آخر.

كمل تشمل الفئات: الأسر الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته الأساسية.

وأشار إلى أن القرار نص على مراجعة بيانات المقيدين في قوائم غير القادرين دروياً بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل، موضحًا أن الدولة تتحمل عن هذه الفئات قيمة الاشتراكات الشهرية للاشتراك في المنظومة، والمساهمات التي نص عليها القانون عند تلقي الخدمة سواء في الأشعة أو التحاليل أو العلاج.

وأوضح مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة أعدت نموذجًا لقبول طلبات القيد بقوائم غير القادرين، تزامنًا مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة الجديدة في جميع محافظات الجمهورية، على أن يقدم الطلب مرفقًا به المستندات المطلوبة في مقر الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وشملت المستندات المطلوب تقديمها: بيان قيد عائلي، بيان متوسط استهلاك الكهرباء خلال عام سابق، بيان متوسط استهلاك مكالمات التليفون الأرضي والمحمول والإنترنت، إيصال إيجار السكن أو عقد تمليك، شهادة بعدم امتلاك عقارات أو وحدات سكنية.

كما تتضمن المستندات: ما يثبت دخل رب الأسرة سواء المباشر أو غير المباشر، إقرار من الإدارة الزراعية التابع لها بعدم ملكية أي أراضي زراعية أو استئجارها، صورة من بطاقة الرقم القومي لأفراد الأسرة، إفادة بعدم العمل، ما يثبت المصروفات الدراسية من المدارس والمعاهد والجامعات لأفراد الأسرة، بيان بملكية السيارات من عدمه، بحث اجتماعي، كشف تحريات.

كان الرئيس السيسي، أطلق الثلاثاء الماضي، منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.

وبدأ العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بشكل فعلي مطلع سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تجريبياً في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء مارس 2020.

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