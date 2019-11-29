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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب شيش إلكترونية

01:59 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب شيش إلكترونية

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب شيش إلكترونية

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الجمعة، إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من البحرين، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 170 شيشة إلكترونية و 109 عبوات لمستلزمات الشيش الإلكترونية.

وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط .

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