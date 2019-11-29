كوادر أفريقية تشيد ببرنامج تدريب "التنمية المحلية" بسقارة

كتب -محمد نصار:

أشادت الكوادر الأفريقية المحلية من ١٩ دولة أفريقيه بالمشاركة في برنامج التدريب الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ووصفته بأنه أكثر من مفيد، كما أشادوا بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية وحرصها على نقل الخبرات ليس فقط بالشرح وإنما أيضا بزيارات ميدانية لتحقيق الهدف المرجو من التدريب على أرض الواقع.

وأشاروا - في تصريحات نقلها مركز الإعلام التابع للوزارة - إلى أنهم حريصون على التواصل في فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لـ30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بالعمل المستمر علي بناء قدرات العاملين في مجال الإدارة المحلية بالدول الأفريقية.

وتناولت محاضرات اليوم السياسة القومية الحضرية ورؤية مصر المكانية ومنهج التخطيط بالمشاركة في تطوير المناطق العشوائية والتجربة المصرية في مجال التخطيط الحضري ومحاربة الفساد.

كما ركزت الدورة على إنشاء المدن الذكية الجديدة وكيفية جذب السكان إليها وتم شرح مدينة العلمين الجديدة كنموذج لمدن الجيل الرابع والتي تم استخدام الوسائل التكنولوجية من ناحية التصميم والبناء وجعلها مستدامة اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وصديقة للبيئة و غير قائمة على فكرة الأنشطة الموسمية.

وقدم المهندس أحمد عبد الحكيم خبير برامج التخطيط العمراني والتنمية خلال المحاضرة شرحا مفصلا لإنشاء هذه النوعية من المدن الذكية بهدف نقل الخبرة للمراحل المختلفة من مرحلة المخطط الهيكلي وحتى المخطط التفصيلي وذلك لخلق مدن أكثر استدامة اقتصاديا وتجاريا وتكنولوجيا.

وأشار الدكتور كلو محمد أحد قيادات التنمية المحلية بدولة كينيا إلى أن المحاضرة لها تأثير كبير في تغيير استراتيجية جذب الأشخاص من المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة لافتا إلي نموذج كوندا سيتى بكينيا وتعد من المدن الجديدة المنشأة والتي تواجه مشكلة جذب السكان.

وأكد أن كينيا تتجه إلى إنشاء المدن الجديدة وتحتاج للتجارب الناجحة المختلفة خاصة أن بها أكبر منطقة عشوائية على مستوى أفريقيا وتجربة مصر الناجحة في إنشاء مدن الجيل الرابع المستدامة اقتصاديا وتكنولوجيا تعد منهجا يدرس وسوف يتم نقل هذه الخبرات إلى دولة كينيا ودول أفريفيا .

بدوره، أوضح د. موسي عاطر نائب وزير التنمية المحلية بجنوب السودان أن التدريب تناول العديد من المحاور والموضوعات التي تعمل علي المساهمة في تنمية أفريقيا اقتصاديا وتنمويا، مؤكداً أن عرض نماذج لمشروعات قائمة وناجحة على أرض مصر ومحور تطوير العشوائيات وإنشاء المدن الذكية الجديدة من الملفات التي تهتم بها أفريقيا لما تعانيه من مشاكل في منظومة تطوير العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة وجعلها جاذبة للسكان.