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التضامن تناقش معايير جودة الحضانات مع مديري المديريات

01:24 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
التضامن تناقش معايير جودة الحضانات مع مديري المديريات

وزارة التضامن الاجتماعي

القاهرة - أ ش أ:

نظم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة مسودة المعايير القومية لجودة الحضانات بمصر، وذلك خلال يومي 27-28 من نوفمبر الجاري، وبحضور كل من محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، ومديري مديريات وزارة التضامن وأخصائيين الأسرة والطفولة بـ27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت دينا عبد الوهاب، مستشار تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة؛ في بيان اليوم الجمعة، إن مسودة المعايير تتضمن مجالات رئيسية وهامة لضمان جودة الخدمات المقدمة للطفل من عمر يوم وحتى 4 سنوات، كجودة البيئة الفيزيقية للحضانات، نهج التعلم والمناخ الداعم له، والقيادة والإدارة.

يُذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعمل على صياغة معايير جودة تتوافق مع المعايير العالمية، وضع منهج تربوي محدث، تدريب وبناء قدرات ميسرات الحضانات التي تم تطويرها، كما يعمل على تعديل اللوائح والسياسات الخاصة بترخيص الحضانات، إضافة لتطوير القطاع الخاص وتشجيعه على التوسع في مجال الطفولة المبكرة.​

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وزارة التضامن الاجتماعي تنمية الطفولة المبكرة دينا عبد الوهاب

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