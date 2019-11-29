كيف تحصل على خصومات إضافية على عروض البلاك فرايداي؟ (إعلان تحريري)​

ينتظر الملايين هذا اليوم لشراء منتجات بأسعار لا تتكرر بنفس القيمة، و الخصومات طوال العام، فيحصل المحظوظون على منتجات قيمة بربع او نص ثمنها، وتعتبر فرصة للكثير لشراء ما لا يستطيعون شراءه فى الايام العادية.

ولكي تستطيع ان تستفيد من هذا اليوم بأقصى استفادة ممكنة قمنا فى هذا المقال بتجميع العروض و الكوبونات التى سوف تساعدك على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا اليوم.

أولا عليك ان تعلم ان الشراء اونلاين يعتبر افضل كثيرا من الشراء من المتاجر العادية، لعدة اسباب اهمها:

أن التخفيضات على المواقع الالكترونية تكون اكبر من المتاجر العادية، كما أن الزحام فى هذا اليوم يكون مانع كبير للحصول على ما تريد، وهو ما تتجنبه تماما عند الشراء من مواقع الويب.

والأهم أن المتاجر الالكترونية تتوفر لها كوبونات خصم، تستطيع استخدامها لتحصل على تخفيض اضافي على التخفيضات الموجودة أساسا على المواقع وهو ما لا يتوفر في المتاجر العادية.

ولهذا السبب إليك هذا الجدول الذي يحوي أهم كوبونات الخصم أهم المتاجر الاونلاين فى مصر و العالم العربي.

نون Noon.com ولأكواد خصم أكتر كود خصم نون الدولة قيمة الخصم الكوبون مصر خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات. EGY92 السعودية والإمارات ZYEE KHS

سوق دوت كوم Souq.com ولأكواد خصم أكتر كوبون سوق كوم الدولة قيمة الخصم الكوبون كل الدول خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات. hiws25 howf25 fafs25

علي اكسبريس Aliexpress.com الدولة قيمة الخصم الكوبون السعودية والإمارات خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات. Alix1 Alix2

كارفور Carrefourksa الدولة قيمة الخصم الكوبون السعودية خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات. Otlob مصر Otlob15

مواقع الأزياء ومستحضرات التجميل ومنتجات الأطفال:

المتجر الإلكتروني الدولة قيمة الخصم الكوبون سنتر بوينت centerpoint السعودية والإمارات

خصم 20% - 50% حسب نوع المنتجات. TGH WEB فوغا كلوسيت Vogacloset

كل الدول خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات T33 خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات KHS خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات KHS10 باث اند بودي وركس Bathandbodyworks السعودية والإمارات خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات. OTL BB4 BBW2 Bbw495 نمشي Namshi متاح في كل الدول خصم 25% - 35% للمشتريات أكثر من 1000 ريال سعودي DODO اتش اند ام H&M متاح في كل الدول خصم 15% - 25% حسب المنتجات H074 H175 ماكس Maxfashions.com السعودية والإمارات خصم 20% - 60% حسب المنتجات UZA قولدن سنت Goldenscent السعودية والإمارات خصم 15% - 20% خصومات إضافية على المنتجات المخفضة. MBKHV

مستلزمات الأطفال:

مذر كير Mothercare السعودية والإمارات خصم 20% - 40% حسب المنتجات MC2 MC81 ممزورلد Mumzworld السعودية والإمارات خصم 10% - 60% حسب المنتجات Otlob IJO ماماز اند باباز Mamasandpapas السعودية والإمارات خصم 10% - 50% حسب نوع المنتجات Otlob1 PL5

السفر والسياحة:

فلاي إن Flyin.com

متاح على تطبيق فلاي ان فقط خصم 10% - 20% على حجوزات الطيران والفنادق SAJ2

الكتب والروايات:

جملون Jamalon.com

كل الدول خصم 10% - 15% حسب نوع الكتب. OMG5

استفد لأقصى حد من كوبونات خصم المتاجر العالمية والعربية:

كوبونات الخصم تستخدم مرة واحدة فقط لكل عميل : لذلك إحرص على التأكد من وضع جميع مشترياتك في سلة التسوق، قبل إتمام الدفع.

كوبونات الخصم حساسة لحالة الأحرف : تأكد من نسخ الكوبون.

تطبق الكوبونات في معظم الأوقات مع التخفيضات : مما يعني حصولك على خصم أكثر من 70% على قيمة المنتج.

بعض الكوبونات تخضع للنطاق الجغرافي : بمعنى انها تطبق على دول معينة، بقدر الإمكان وفرنا كوبونات خصم صالحة في مصر والسعودية والإمارات، ممكن تزوروا أطلب كوبون لكوبونات أكثر Otlobcoupon.com.

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هل هتحتاج شركات شحن وسيطة؟!

معظم المتاجر السابقة، توفر شحن مباشر لمشترياتك في مصر والسعودية والإمارات، ويمكنك الشراء أونلاين من متاجر عالمية، لا توفر شحن مباشر، على سبيل المثال: أمازون Amazon، ايباي Ebay، وعلي إكسبريس، وشي إن "كود خصم شي إن" وغيرهم.

إشترك في خدمة ارامكس "شوب اند شيب"، وسجل حساب، بعد نسخ كود خصم شوب اند شيب من أطلب كوبون " لتوفر أكثر من 50%" ، حيث يمنحك مجموعة من العناوين في أكثر من 19 دولة، تستخدمها في المتاجر الإلكترونية، التي لا تدعم الشحن المباشر لبعض الدول في الشرق الأوسط.

يضاف في حالات الشحن الدولي مصاريف إضافية بخلاف أسعار المنتجات و التوصيل الموجودة في فاتورة الشراء على الموقع. زي الجمارك والضرائب وتفرضها كل دولة حسب سياستها.

شركة أرامكس قبل وصول المنتج ليك، ترسل تفاصيل الجمارك والضرائب، قبل إستلام المنتج، وتدفعها إما على موقع ارامكس، أو عند إستلام المنتج.

كيف تتجنب حالات النصب والإحتيال اون لاين؟!

يزداد التنافس بين البائعين لتقديم السعر الأقل، خلال البلاك فرايدي "الجمعة البيضاء"، ولتتجنب الحصول على مشتريات بجودة رديئة، انتبه لما يلي:

الشراء من مواقع ومتاجر موثوقة، وستجد أكثر من 300 متجر في أطلب كوبون، في كل المجالات.

التأكد من تقييم البائع: ابتعد عن البائعين الجدد.

ركز على التعليقات السلبية، فهي تعكس حقيقة المنتج، حتى لو كان تعليق سلبي واحد بين أكثر من 1000 تعليق إيجابي.

تأكد من إمكانية استبدال وإسترجاع المنتجات وهل هي مجانية، ام لا، قبل الشراء.

التسوق اون لاين يوفر فرص إختيار أفضل، وماركات عالمية أكثر بأسعار ممتازة، انسخ كوبون خصم متجرك المفضل، وضعه في المكان المناسب.

تأكد من مواصفات المنتج والمقاسات، والألوان المتاحة، الخامات، قبل الشراء، لتحصل على صفقات شراء ناجحة، وتتجنب تكلفة إعادة المشتريات.

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