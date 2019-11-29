كيف تحصل على خصومات إضافية على عروض البلاك فرايداي؟ (إعلان تحريري)
ينتظر الملايين هذا اليوم لشراء منتجات بأسعار لا تتكرر بنفس القيمة، و الخصومات طوال العام، فيحصل المحظوظون على منتجات قيمة بربع او نص ثمنها، وتعتبر فرصة للكثير لشراء ما لا يستطيعون شراءه فى الايام العادية.
ولكي تستطيع ان تستفيد من هذا اليوم بأقصى استفادة ممكنة قمنا فى هذا المقال بتجميع العروض و الكوبونات التى سوف تساعدك على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا اليوم.
أولا عليك ان تعلم ان الشراء اونلاين يعتبر افضل كثيرا من الشراء من المتاجر العادية، لعدة اسباب اهمها:
أن التخفيضات على المواقع الالكترونية تكون اكبر من المتاجر العادية، كما أن الزحام فى هذا اليوم يكون مانع كبير للحصول على ما تريد، وهو ما تتجنبه تماما عند الشراء من مواقع الويب.
والأهم أن المتاجر الالكترونية تتوفر لها كوبونات خصم، تستطيع استخدامها لتحصل على تخفيض اضافي على التخفيضات الموجودة أساسا على المواقع وهو ما لا يتوفر في المتاجر العادية.
ولهذا السبب إليك هذا الجدول الذي يحوي أهم كوبونات الخصم أهم المتاجر الاونلاين فى مصر و العالم العربي.
|
نون
Noon.com
ولأكواد خصم أكتر
|
الدولة
|
قيمة الخصم
|
الكوبون
|
مصر
|
خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.
|
EGY92
|
السعودية والإمارات
|
ZYEE
|
KHS
|
سوق دوت كوم
Souq.com
ولأكواد خصم أكتر
|
الدولة
|
قيمة الخصم
|
الكوبون
|
كل الدول
|
خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.
|
hiws25
|
howf25
|
fafs25
|
علي اكسبريس
Aliexpress.com
|
الدولة
|
قيمة الخصم
|
الكوبون
|
السعودية والإمارات
|
خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.
|
Alix1
|
Alix2
|
كارفور
Carrefourksa
|
الدولة
|
قيمة الخصم
|
الكوبون
|
السعودية
|
خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.
|
Otlob
|
مصر
|
Otlob15
مواقع الأزياء ومستحضرات التجميل ومنتجات الأطفال:
|
المتجر الإلكتروني
|
الدولة
|
قيمة الخصم
|
الكوبون
|
سنتر بوينت
centerpoint
|
السعودية والإمارات
|
خصم 20% - 50% حسب نوع المنتجات.
|
TGH
|
WEB
|
فوغا كلوسيت
Vogacloset
|
كل الدول
|
خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات
|
T33
|
خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات
|
KHS
|
خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات
|
KHS10
|
باث اند بودي وركس
Bathandbodyworks
|
السعودية والإمارات
|
خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.
|
OTL
|
BB4
|
BBW2
|
Bbw495
|
نمشي
Namshi
|
متاح في كل الدول
|
خصم 25% - 35% للمشتريات أكثر من 1000 ريال سعودي
|
DODO
|
اتش اند ام
H&M
|
متاح في كل الدول
|
خصم 15% - 25% حسب المنتجات
|
H074
|
H175
|
ماكس
Maxfashions.com
|
السعودية والإمارات
|
خصم 20% - 60% حسب المنتجات
|
UZA
|
قولدن سنت
Goldenscent
|
السعودية والإمارات
|
خصم 15% - 20% خصومات إضافية على المنتجات المخفضة.
|
MBKHV
مستلزمات الأطفال:
|
مذر كير
Mothercare
|
السعودية والإمارات
|
خصم 20% - 40% حسب المنتجات
|
MC2
|
MC81
|
ممزورلد
Mumzworld
|
السعودية والإمارات
|
خصم 10% - 60% حسب المنتجات
|
Otlob
|
IJO
|
ماماز اند باباز
Mamasandpapas
|
السعودية والإمارات
|
خصم 10% - 50% حسب نوع المنتجات
|
Otlob1
|
PL5
السفر والسياحة:
|
فلاي إن
Flyin.com
|
متاح على تطبيق فلاي ان فقط
|
خصم 10% - 20% على حجوزات الطيران والفنادق
|
SAJ2
الكتب والروايات:
|
جملون
Jamalon.com
|
كل الدول
|
خصم 10% - 15% حسب نوع الكتب.
|
OMG5
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هل هتحتاج شركات شحن وسيطة؟!
معظم المتاجر السابقة، توفر شحن مباشر لمشترياتك في مصر والسعودية والإمارات، ويمكنك الشراء أونلاين من متاجر عالمية، لا توفر شحن مباشر، على سبيل المثال: أمازون Amazon، ايباي Ebay، وعلي إكسبريس، وشي إن "كود خصم شي إن" وغيرهم.
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يضاف في حالات الشحن الدولي مصاريف إضافية بخلاف أسعار المنتجات و التوصيل الموجودة في فاتورة الشراء على الموقع. زي الجمارك والضرائب وتفرضها كل دولة حسب سياستها.
شركة أرامكس قبل وصول المنتج ليك، ترسل تفاصيل الجمارك والضرائب، قبل إستلام المنتج، وتدفعها إما على موقع ارامكس، أو عند إستلام المنتج.
كيف تتجنب حالات النصب والإحتيال اون لاين؟!
يزداد التنافس بين البائعين لتقديم السعر الأقل، خلال البلاك فرايدي "الجمعة البيضاء"، ولتتجنب الحصول على مشتريات بجودة رديئة، انتبه لما يلي:
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- التأكد من تقييم البائع: ابتعد عن البائعين الجدد.
- ركز على التعليقات السلبية، فهي تعكس حقيقة المنتج، حتى لو كان تعليق سلبي واحد بين أكثر من 1000 تعليق إيجابي.
- تأكد من إمكانية استبدال وإسترجاع المنتجات وهل هي مجانية، ام لا، قبل الشراء.
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