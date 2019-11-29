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كيف تحصل على خصومات إضافية على عروض البلاك فرايداي؟ (إعلان تحريري)​

03:00 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
كيف تحصل على خصومات إضافية على عروض البلاك فرايداي؟ (إعلان تحريري)​

(إعلان تحريري)​

ينتظر الملايين هذا اليوم لشراء منتجات بأسعار لا تتكرر بنفس القيمة، و الخصومات طوال العام، فيحصل المحظوظون على منتجات قيمة بربع او نص ثمنها، وتعتبر فرصة للكثير لشراء ما لا يستطيعون شراءه فى الايام العادية.

ولكي تستطيع ان تستفيد من هذا اليوم بأقصى استفادة ممكنة قمنا فى هذا المقال بتجميع العروض و الكوبونات التى سوف تساعدك على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا اليوم.

أولا عليك ان تعلم ان الشراء اونلاين يعتبر افضل كثيرا من الشراء من المتاجر العادية، لعدة اسباب اهمها:

أن التخفيضات على المواقع الالكترونية تكون اكبر من المتاجر العادية، كما أن الزحام فى هذا اليوم يكون مانع كبير للحصول على ما تريد، وهو ما تتجنبه تماما عند الشراء من مواقع الويب.

والأهم أن المتاجر الالكترونية تتوفر لها كوبونات خصم، تستطيع استخدامها لتحصل على تخفيض اضافي على التخفيضات الموجودة أساسا على المواقع وهو ما لا يتوفر في المتاجر العادية.

ولهذا السبب إليك هذا الجدول الذي يحوي أهم كوبونات الخصم أهم المتاجر الاونلاين فى مصر و العالم العربي.

نون

Noon.com

ولأكواد خصم أكتر

كود خصم نون

الدولة

قيمة الخصم

الكوبون

مصر

خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.

EGY92

السعودية والإمارات

ZYEE

KHS

سوق دوت كوم

Souq.com

ولأكواد خصم أكتر

كوبون سوق كوم

الدولة

قيمة الخصم

الكوبون

كل الدول

خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.

hiws25

howf25

fafs25

علي اكسبريس

Aliexpress.com

الدولة

قيمة الخصم

الكوبون

السعودية والإمارات

خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.

Alix1

Alix2

كارفور

Carrefourksa

الدولة

قيمة الخصم

الكوبون

السعودية

خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.

Otlob

مصر

Otlob15

مواقع الأزياء ومستحضرات التجميل ومنتجات الأطفال:

المتجر الإلكتروني

الدولة

قيمة الخصم

الكوبون

سنتر بوينت

centerpoint

السعودية والإمارات

خصم 20% - 50% حسب نوع المنتجات.

TGH

WEB

فوغا كلوسيت

Vogacloset

كل الدول

خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات

T33

خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات

KHS

خصم 25- 30% حسب نوع المنتجات

KHS10

باث اند بودي وركس

Bathandbodyworks

السعودية والإمارات

خصم 10% - 25% حسب نوع المنتجات.

OTL

BB4

BBW2

Bbw495

نمشي

Namshi

متاح في كل الدول

خصم 25% - 35% للمشتريات أكثر من 1000 ريال سعودي

DODO

اتش اند ام

H&M

متاح في كل الدول

خصم 15% - 25% حسب المنتجات

H074

H175

ماكس

Maxfashions.com

السعودية والإمارات

خصم 20% - 60% حسب المنتجات

UZA

قولدن سنت

Goldenscent

السعودية والإمارات

خصم 15% - 20% خصومات إضافية على المنتجات المخفضة.

MBKHV

مستلزمات الأطفال:

مذر كير

Mothercare

السعودية والإمارات

خصم 20% - 40% حسب المنتجات

MC2

MC81

ممزورلد

Mumzworld

السعودية والإمارات

خصم 10% - 60% حسب المنتجات

Otlob

IJO

ماماز اند باباز

Mamasandpapas

السعودية والإمارات

خصم 10% - 50% حسب نوع المنتجات

Otlob1

PL5

السفر والسياحة:

فلاي إن

Flyin.com

متاح على تطبيق فلاي ان فقط

خصم 10% - 20% على حجوزات الطيران والفنادق

SAJ2

الكتب والروايات:

جملون

Jamalon.com

كل الدول

خصم 10% - 15% حسب نوع الكتب.

OMG5

استفد لأقصى حد من كوبونات خصم المتاجر العالمية والعربية:

  • كوبونات الخصم تستخدم مرة واحدة فقط لكل عميل: لذلك إحرص على التأكد من وضع جميع مشترياتك في سلة التسوق، قبل إتمام الدفع.
  • كوبونات الخصم حساسة لحالة الأحرف: تأكد من نسخ الكوبون.
  • تطبق الكوبونات في معظم الأوقات مع التخفيضات: مما يعني حصولك على خصم أكثر من 70% على قيمة المنتج.
  • بعض الكوبونات تخضع للنطاق الجغرافي: بمعنى انها تطبق على دول معينة، بقدر الإمكان وفرنا كوبونات خصم صالحة في مصر والسعودية والإمارات، ممكن تزوروا أطلب كوبون لكوبونات أكثر Otlobcoupon.com.

أطلب كوبون يضم أكثر من 300 متجر عربي وعالمي، متنوع الخدمات، مواقع أزياء، سفر وسياحة، منتجات العناية الشخصية والتجميل والعطور، مواقع التعليم عن بعد ، وغيرها كتير.

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هل هتحتاج شركات شحن وسيطة؟!

معظم المتاجر السابقة، توفر شحن مباشر لمشترياتك في مصر والسعودية والإمارات، ويمكنك الشراء أونلاين من متاجر عالمية، لا توفر شحن مباشر، على سبيل المثال: أمازون Amazon، ايباي Ebay، وعلي إكسبريس، وشي إن "كود خصم شي إن" وغيرهم.

إشترك في خدمة ارامكس "شوب اند شيب"، وسجل حساب، بعد نسخ كود خصم شوب اند شيب من أطلب كوبون " لتوفر أكثر من 50%" ، حيث يمنحك مجموعة من العناوين في أكثر من 19 دولة، تستخدمها في المتاجر الإلكترونية، التي لا تدعم الشحن المباشر لبعض الدول في الشرق الأوسط.

يضاف في حالات الشحن الدولي مصاريف إضافية بخلاف أسعار المنتجات و التوصيل الموجودة في فاتورة الشراء على الموقع. زي الجمارك والضرائب وتفرضها كل دولة حسب سياستها.

شركة أرامكس قبل وصول المنتج ليك، ترسل تفاصيل الجمارك والضرائب، قبل إستلام المنتج، وتدفعها إما على موقع ارامكس، أو عند إستلام المنتج.

كيف تتجنب حالات النصب والإحتيال اون لاين؟!

يزداد التنافس بين البائعين لتقديم السعر الأقل، خلال البلاك فرايدي "الجمعة البيضاء"، ولتتجنب الحصول على مشتريات بجودة رديئة، انتبه لما يلي:

  • الشراء من مواقع ومتاجر موثوقة، وستجد أكثر من 300 متجر في أطلب كوبون، في كل المجالات.
  • التأكد من تقييم البائع: ابتعد عن البائعين الجدد.
  • ركز على التعليقات السلبية، فهي تعكس حقيقة المنتج، حتى لو كان تعليق سلبي واحد بين أكثر من 1000 تعليق إيجابي.
  • تأكد من إمكانية استبدال وإسترجاع المنتجات وهل هي مجانية، ام لا، قبل الشراء.

التسوق اون لاين يوفر فرص إختيار أفضل، وماركات عالمية أكثر بأسعار ممتازة، انسخ كوبون خصم متجرك المفضل، وضعه في المكان المناسب.

تأكد من مواصفات المنتج والمقاسات، والألوان المتاحة، الخامات، قبل الشراء، لتحصل على صفقات شراء ناجحة، وتتجنب تكلفة إعادة المشتريات.

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