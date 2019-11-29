الحكومة: لم نطرح فرص عمل على مواقع وصفحات غير رسمية

كتب - محمد غايات:

نفى مجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إطلاق جهات حكومية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوظيف الشباب.

وأكد مجلس الوزراء في بيان اليوم، أنه لا صحة لقيام أي جهة حكومية بعرض فرص عمل للشباب على مواقع وصفحات غير رسمية، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بالإعلان عن أي وظائف جديدة وفقاً لما حدده قانون الخدمة المدنية، ومن خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لهذه الجهات، ويهيب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية التي تستهدف استقطاب الشباب، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الصفحات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي النهاية، ناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.​