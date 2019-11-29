حدث ليلاً| أسباب تأخير التعديل الوزاري.. ومفاجأة بشأن طالبة المرج المبلغ باختفائها

كتب - مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

الرئاسة تنشر فيديو استقبال السيسي لنظيره المجري بقصر الاتحادية

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته الخميس بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير وقرينته.

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مصدر مسئول لـ"مصراوي": جار إعداد تعديلات قانون التعليم بالتعاون مع المعنين

كشف مصدر مسؤول لـ"مصراوي" عن قيام الجهات المعنية بتعديل قانون التعليم، الذي يتطلب تطابق مواده مع النظام التعليمي الجديد بما فيها مدة الامتحان وألياتها، لتحويل الدراسة تدريجيًا من دراسة ورقية إلى إلكترونية باستخدام التابلت.

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فيسبوك تختبر ميزة "الوضع الداكن" على تطبيقها للأندرويد

بدأت شركة فيسبوك الأمريكية اختبار ميزة "الوضع الداكن"، وذلك على تطبيقها عبر نظام تشغيل "أندرويد".

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التحريات تكشف مفاجأة بشأن طالبة المرج المبلغ باختفائها

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من كشف تفاصيل واقعة اختفاء من كشف تفاضيل واقعة إختفاء طالبة جامعية بمنطقة المرج.

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الكاميرات تكشف رحلة اختفاء "فتاة المرج".. وعمها: "نجحنا في الوصول للسائق"

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة تكشف رحلة "بسنت" الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، والمتغيبة عن منزلها منذ مساء يوم الاثنين الماضي أثناء عودتها من الجامعة.

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مصطفى بكري يكشف أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب

كشف الإعلامي مصطفي بكري، عن أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب، وحتى الأن لم يتم الانتهاء من كافة التقارير الخاصة بشأن المرشحين لتولي المناصب وزارية.

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براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 8 آلاف فرصة عمل (تفاصيل)

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 8254 فرصة عمل خالية داخل البلاد بالقطاع الخاص، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019.

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نائب محافظ الجيزة: الدولة وضعت تصورًا لتمكين الشباب بعيد المدى

قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، إن كل تجربة يكون بها الإيجابيات والسلبيات، ويتم المستفادة منها، لكن قضية تمكين الشباب قضية محورية يجب أن تكون على رأس الأولويات.

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وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن التقدم للوظائف الإشرافية والإدارية بالمديريات

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 309، بشأن التقديم إلكترونيًا للوظائف الإشرافية (مدير ووكيل إدارة ومدرسة، والموجهين، ووظائف ديوان الإدارة والمديرية).

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مصطفى بكري ينتقد وزيرة الاستثمار: "مبتعرفش تقرأ" (فيديو)

انتقد الإعلامي مصطفى بكري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، لعدم استطاعتها جذب المزيد من الاستثمارات بالرغم من البنية التحتية والتشريعية التي وفرتها الدولة، وذلك خلال منتدى "أفريقيا 2019".

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وكيل البرلمان: تعيين 23 نائبًا للمحافظين تمكين حقيقي للشباب

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الاعتماد على شباب البرنامج الرئاسي وشباب تنسيقية الأحزاب في المناصب الإدارية للدولة من خلال تعيين 23 شابًا كنواب للمحافظين هو تمكين حقيقي للشباب بدون اي شعارات ويأتي في إطار ثقة الرئيس بأن الشباب هم بناء المستقبل.

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وزير الخارجية لنظيريه القبرصي واليوناني: اتفاق تركيا مع السراج غير قانوني

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس"، ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس".

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بالفيديو.. ميركل تتعثر مجددًا أثناء صعودها لمنصة في حفل بألمانيا

تعثرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء صعودها إلى منصة لإلقاء كلمة في حفل لاتحاد الغرف التجارية في برلين، وفقدت ميركل توازنها أثناء محاولتها الصعود للمنصة، مساء الأربعاء، وفقًا للتقارير الصحفية الألمانية.

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ماكرون: فرنسا ستعيد النظر في عملياتها العسكرية بوسط وغرب أفريقيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستعيد النظر في عملياتها العسكرية بوسط وغرب أفريقيا، وذلك إثر مصرع 13 جنديا فرنسيا في حادث التصادم الذي وقع مؤخرا بين مروحتين أثناء مطادرة عناصر متطرفة في مالي على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

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رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الأحداث التي وقعت اليوم في النجف وذي قار، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي.

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كندا تدين تصاعد أعمال العنف في العراق وتدعو لضبط النفس

أدانت الحكومة الكندية تصاعد أعمال العنف في العراق، والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

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"ايه بي سي نيوز": ترامب يزور أفغانستان للاحتفال مع القوات الأمريكية بعيد الشكر

كشفت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية الليلة أن زيارة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة الى أفغانستان تأتي في اطار رغبته في مشاركة القوات الأمريكية هناك الإحتفال بعيد الشكر.

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