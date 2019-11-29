محافظ و8 نواب.. السير الذاتية لخريجي البرنامج الرئاسي في حركة المحافظين

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كتب - محمد نصار:

أدى المحافظون الجدد ونوابهم الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذًا للحركة التي شملت تعيين 9 من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بينهم محافظ و8 نواب.

ينشر مصراوي السيرة الذاتية لخريجي البرنامج الرئاسي في حركة المحافظين الجديدة.

الدفعة الأولى

- تم تعيين الدكتور محمد هاني غنيم، خريج الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، محافظًا لبني سويف.

وتولى غنيم منصب نائب محافظ بورسعيد قبل تعيينه محافظًا لها.

- تم تعيين أحمد شعبان سليمان، خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نائبًا لمحافظ أسوان.

وحصل شعبان على ماجستير التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة أسوان، وعمل معاونًا للسكرتير العام بمحافظة أسوان.

- تم تعيين أحمد سامي القاضي، خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نائبًا لمحافظ سوهاج.

وحصل القاضي على ماجستير في التسويق الإلكتروني، وعمل مديرًا لعلاقات العملاء والأفراد قطاع الصفوة.

- تم تعيين الدكتور أحمد محمود عبدالمعطي، خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نائبًا لمحافظ الشرقية.

وحصل عبدالمعطي على الدكتوراة في في نظم المعلومات من كلية الحسابات والمعلومات جامعة الزقازيق، وعمل مديرًا لمشروع الترقيم المكاني بوزارة التخطيط، وومدرسًا مساعدًا بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.

- تم تعيين عمرو مجدي البشبيشي، خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نائبًا لمحافظ كفر الشيخ.

وحصل البشبيشي على ماجستير في القانون العام من جامعة طنطا، وعمل منسقًا عامًا لرابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الدفعة الثانية

- تم تعيين المهندسة إيناس سمير حافظ، خريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نائبًا لمحافظ جنوب سيناء.

وحصلت إيناس على ماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعملت مساعدًا خبيرًا بهيئة التخطيط العمراني، ومعيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق.

الدفعة الثالثة

- تم تعيين الدكتورة جاكلين جاكلين عازر، خريج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نائبًا لمحافظ الإسكندرية.

وحصلت عازر على درجة الدكتوراة في الطب والصحة العامة والطب الوقائي وعملت مدرسًا مساعدًا بكلية الطب.

- تم تعيين المهندس سمير محمد حماد، خريج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نائبًا لمحافظ القليوبية.

وحصل حماد على على درجة الدكتوراة ف يالهندسة المعمارية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعمل مدرسًا مساعدًا بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة بنها.

- تم تعيين هند محمد عبدالحليم، خريج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نائبًا لمحافظ الجيزة.

وحصلت هند على ماجستير الحقوق من جامعة اينديانا بأمريكا، وعملت كمساعد قنصل في سفارة بيرو بمصر.​