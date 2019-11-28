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براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 8 آلاف فرصة عمل (تفاصيل)

11:41 م الخميس 28 نوفمبر 2019
براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 8 آلاف فرصة عمل (تفاصيل)

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 8254 فرصة عمل خالية داخل البلاد بالقطاع الخاص، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019.

وتواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن ومحافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، بمزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث يصل راتب بعض الوظائف لـ 5 آلاف و 500 جنيه.

وينشر "مصراوي" بيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة لوزارة القوى العاملة ،على النحو التالي.. إضغط هنا

وزارة القوى العاملة فرص عمل القطاع الخاص محمد سعفان

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