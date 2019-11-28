تعاون بين "أفروأكت للسياحة" وأكاديمية طفل واعي ونادي يونسكو بناة المستقبل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور حسام درويش، الأمين العام للمنظمة الأفريقية لتنشيط السياحة والثقافة والتسويق الرقمي أفروأكت، توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية طفل واعي ونادي يونسكو بناة المستقبل، موضحًا أن المنظمة تولي اهتمامًا بأطفال أفريقيا باعتبارها واحدة من أهم التحديات، والتي لا تقل خطورة عن تحدي الإرهاب.

وأوضح درويش، في تصريحات صحفية، أن تحدي الاهتمام بالطفل الأفريقي يقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا وتلتهم ثمارها، لافتًا إلى أن الأسر في أفريقيا تواجه الكثير من الصدمات الخارجية التي تقع عليها جراء التحديات الاقتصادية والبطالة والتغيرات المناخية واحتياجات الأطفال التي تستدعي الحاجة حمايتها أكثر من أي وقت مضى.

وأكد أن منظمة أفروأكت تضع خطة شاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النشطة والفاعلة تهدف إلى توفير أوجه الرعاية التكملة اجتماعيا وتربويا وصحيا وترويحيا بالنسبة للأطفال الأفارقة من ذوي الظروف الأسرية التي تحول دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية.

كشف عن محاور رعاية الطفل الإفريقي عبر تهيئة ظروف أسرية بديلة وتوفير إقامة متكاملة ملائمة من حيث الغذاء والكساء والمأوى ورعاية الأطفال بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والنفسية والتربوية والدينية والصحية والترويحية وفقا للاحتياجات المناسبة لهذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى تنمية قدرات الأطفال الجسمانية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية و تهيئة الأطفال وجدانيا واجتماعيا.

وناقش الجانبين، وجهات النظر والتنسيق المتواصل لإفادة اطفال قارة افريقيا والتأكيد على أهمية التعاون المستمر.

من جانبها، أكدت فاطمة عبد الهادي، أن من أهم الأهداف التي سيعمل عليها الجانبين رعاية الطفل الأفريقي، وإلى تسليط الضوء على قضايا أطفال القارة السمراء، والبحث في سبل دعمهم وتمكينهم، وهو أيضا فرصة لتبادل الخبرات والتوثيق والاستفادة من التجارب الناجحة.