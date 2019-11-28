السيسي يعرب عن سعادته باستقبال رئيس المجر في مصر- صور

كتب- يوسف عفيفي:

أعربت الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته باستقبال الرئيس المجري، خلال زيارته الرسمية الأولى لمصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة بين البلدين.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، عبر "فيسبوك"، صورا للرئيس أثناء استقباله نظيره المجرى اليوم، معلقا: "سعدت اليوم باستقبال الرئيس يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر؛ خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة بين البلدين".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته استقبلا، اليوم الخميس بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير وقرينته، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلاميين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وعقد الرئيسان، جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالرئيس المجري، مشيداً سيادته بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومعرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة التي تمت مؤخراً بين مصر والمجر، والتي تجسدت في تبادل الزيارات رفيعة المستوي، وعقد 4 قمم رئاسية بين البلدين منذ عام 2015، كن آخرها بنيويورك في شهر سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.