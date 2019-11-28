الرئاسة تنشر فيديو استقبال السيسي لنظيره المجري بقصر الاتحادية

كتبـ يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته اليوم الخميس بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير وقرينته.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلاميين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالرئيس المجري، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة التي تمت مؤخراً بين مصر والمجر، والتي تجسدت في تبادل الزيارات رفيعة المستوي، وعقد 4 قمم رئاسية بين البلدين منذ عام 2015، كن آخرها بنيويورك في شهر سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.