مصر وبريطانيا تنفذان تدريبًا مشتركًا في مجال مكافحة الإرهاب

القاهرة - أ ش أ:

نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والذي نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي أبرزت مدى الكفاءة والدقة التي يتمتع بها كافة العناصر المشاركة بالتدريب.

وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة والفريق جون لومير كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى للشرق الأوسط وملحق الدفاع البريطاني بالقاهرة بالمرور على العناصر المشاركة بالتدريب ، ونقل رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالقوات البريطانية المشاركة في التدريب فيما أشاد الجانب البريطاني بالتنظيم الجيد للتدريب بالإضافة إلى المستوى المتميز الذي ظهرت به العناصر في مختلف مراحل التدريب ، مشيراً إلى أن التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للجانبين ، مضيفاً أن التدريب يعد إمتداداً للعلاقات الإستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب .

يأتي التدريب في إطار سلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة ودعم علاقات التعاون العسكري في مختلف المجالات .