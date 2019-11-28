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"السكة الحديد": إخماد حريق محدود في عربة قطار خالية من الركاب

04:43 م الخميس 28 نوفمبر 2019
"السكة الحديد": إخماد حريق محدود في عربة قطار خالية من الركاب

أرشيفية

كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، إخماد حريق محدود نشب في عربة قطار خالية من الركاب ومتروكة بحوش محطة سكك حديد كفر الزيات، اليوم الخميس.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه تم إخماد الحريق بمساعدة مطافئ مدينة كفر الزيات، ولم يسفر عن إسقاط إصابات.

وقررت هيئة السكة الحديد، تشكيل لجنة فنية من الهيئة؛ لمعاينة العربة وتحديد أسباب الحريق بالاشتراك مع الجهات الأمنية.

حريق قطار هيئة السكة الحديد محطة سكك حديد كفر الزيات رجال الاطفاء

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