"الطيران": منع سفر المعتمرين إلى السعودية بدون "الباركود"

كتب - طه عبيد:

أرسل الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، خطابا إلى المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية السعودية في مصر، بمنع سفر المعتمرين المصريين إلى السعودية بدون الحصول على "باركود" الخاص بالسفر لأداء مناسك العمرة.

وطالب رئيس سلطة الطيران المدني في خطابه، بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة إلا من خلال بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، بإنشاء بوابة للعمرة المصرية وعدم إصدار بطاقة صعود للمعتمر إلا بعد التأكد من حصوله على الباركود من بوابة العمرة المصرية.

وقال "الحفني" إنه في حال عدم وجود الباركود الخاص بالبوابة مع المعتمرين، يتم إخطارهم بالتوجه لمكاتب وزارة السياحة المتواجدة بصالات السفر، وذلك للقيام بتوجيههم لشركات السياحة المصرح لها بإصدار الباركود الخاص ببوابة العمرة.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولي، رفضت سفر 38 معتمرا كانوا في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، منهم 18 معتمرا كانوا على الخطوط الجوية السعودية و5 معتمرين على شركة نسمة للطيران، و15 معتمرا كانوا على رحلات شركة مصر للطيران.