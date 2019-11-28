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نائب يعتزم التقدم بتشريع جديد لتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء

01:25 م الخميس 28 نوفمبر 2019
نائب يعتزم التقدم بتشريع جديد لتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

قال النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة التعدي على الأطباء داخل المستشفيات أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن التشريع سينص على اعتبار التعدي على الطيب تعدى على المنشأة الطبية والطبيب معا.

وأضاف "مرشد"، في بيان اليوم الخميس: أنه سيتم النص على عقوبات مشددة في مشروع القانون ستصل إلى الحبس لمدد لا تقل عن 3 سنوات إذا تسبب الاعتداء في حدوث إصابات خطيرة لأي من العاملين داخل المستشفيات وفى مقدمتهم الأطباء.

وأكد أنه لا يجب أن يتم توصيف الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم بأنه مشاجرة بل يجب تصنيفها على أنها جريمة ضد الأطباء والمنشآت الطبية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى سيتقدم به سوف يحد من التعدي على الأطباء بعد أن تحولت هذه القضية إلى ظاهرة واصبح هناك حالات كبيرة من التعدي على الأطباء.

مجلس النواب عقوبة التعدي على الأطباء عاصم مرشد

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