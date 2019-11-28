بعد اختيار 9 بحركة المحافظين.. ما شروط الانضمام للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب؟

كتب- محمد نصار:

أسفرت حركة المحافظين الجديدة التي تم إعلانها أمس الأربعاء، عن اختيار 9 عناصر من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لتشملهم حركة المحافظين الأخيرة بين محافظين ونوابًا للمحافظين.

وشملت الحركة تعيين: الدكتور محمد هاني غنيم محافظًا لبني سويف، والمهندس سمير حماد، نائبًا لمحافظ القليوبية، والدكتورة جاكلين عازر، نائبًا لمحافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائبًا لمحافظ الشرقية، وهند عبدالحليم، نائبًا لمحافظ الجيزة.

كما شملت: تعيين أحمد شعبان، نائبًا لمحافظ أسوان، وعمرو البشبيشي نائبًا لمحافظ كفرالشيخ، وأحمد سامي، نائبًا لمحافظ قنا، وإيناس سمير، نائبًا لمحافظ جنوب سيناء.​

ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية الوطنية للتدريب قبول الدفعة الرابعة من البرنامج خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تخريج 3 دفعات منذ تأسيس الأكاديمية.

ما هو البرنامج؟

بدأت فكرة البرنامج بالإعلان عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، في سبتمبر عام 2015، بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لتكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة.

كم تبلغ مدة الدراسة؟

تبلغ مدة الدراسة في البرنامج حال قبولك للانضمام إليه 8 أشهر كاملة.

ما هي شروط الالتحاق؟

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي.

- أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 30 عامًا عند التقديم.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك (لم يسبق إتهامه في جرائم مخلة بالشرف).

المستندات المطلوبة:

البطاقة، جواز السفر (إن كان لديك)، الشهادات الدراسية، أي شهادات تكريمية (رياضية - فنية).

ويمكن متابعة التسجيل عند فتح باب التقديم عبر الرابط:

https://profile.plp.eg/

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