لعرض رؤيتهم.. طلب إحاطة عاجل بالبرلمان لاستدعاء المحافظين الجدد

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب؛ لاستدعاء المحافظين الجدد ووزير التنمية المحلية؛ لعرض برامجهم لتطوير محافظاتهم.

وقال كمال، في طلبه: "استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية أطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية حول أهمية التعرف على برامج ورؤى المحافظين من أجل النهوض وحل المشاكل والرؤية المستقبلية وتحقيق التنمية لكل محافظة على حدة".

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن عرض رؤية المحافظين الجدد يأتي على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بعد صدور حركة المحافظين الأخيرة وحلف المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية على أن تصل رؤى المحافظين إلى لجنة الإدارة المحلية وللتعرف على تلك الخطط والبرامج ومدى تطابقها للواقع وبرامج متابعتها وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية.