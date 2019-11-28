بينها أدوية أطفال.. الصحة تُحذر من 80 دواءً في 2019 (منشورات بالأسماء)

8 خطوات.. ماذا تفعل إذا وجدت عيوبًا في تشطيب شقتك بالإسكان الاجتماعي؟

كتب - أحمد جمعة:

على مدار 11 شهرًا خلال العام الجاري، أصدرت وزارة الصحة نحو 42 منشورًا؛ للتحذير من تشغيلات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات لعدد من الأدوية تم تداولها في السوق المحلية، خلال الفترة الماضية تجاوز عددها نحو 80 مستحضرًا.

وشددت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق من هذه الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

ويستعرض مصراوي في التقرير التالي الأدوية والمستحضرات الطبية التي حذرت منها وزارة الصحة خلال العام الجاري.

- منشور رقم 1: ضبط عبوات من مستحضر (saizen liquid 20 mg)، للتشغيلة رقم au024360، والتشغيلة رقم au024538. يستخدم العقار في علاج نقص هرمون النمو عند الأطفال.

- منشور رقم 2: ضبط وتحريز مستحضر (bivatracin spray)، إنتاج شركة أكديما للتشغيلة رقم 17101062 - 17101063؛ حيث أنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية. ويستعمل كمضاد حيوي لعلاج التهابات الجلد والجروح.

- منشور رقم 3: ضبط وتحريز 9 مستحضرات تجميل خاصة بمصنع الإيطالية لمستحضرات التجميل؛ نتيجة أخطاء في أرقام التسجيل بالإدارة، منها: falco after sun gel - lavorex mouth wash.

- منشور رقم 4: تحريز العبوات المغشوشة من قطرة العين (tobrades eve) للتشغيلة رقم 18E29PA. وتستخدم لعلاج التهابات العين.

- منشور رقم 5: ضبط تشغيلات غير مطابقة من دوار "Saizen Liq 6 mg"، ويستخدم في علاج نقص هرمون النمو عند الأطفال.

- منشور رقم 6: ضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلية من مستحضر التجميل bless cream كون التسجيل الخاص به خاطئ.

- منشور رقم 8: ضبط مستحضر (tanacea syrup)، إنتاج مصنع الإسراء للصناعات الدوائية، ورقم التسجيل 161/2014، كونه غير مسجل لإدارة تسجيل المكملات الغذائية والأدوية العشبية.

- منشور رقم 9: التحذير من استخدام تشغيلة مغشوشة رقم 4351100053 من دواء "privigen - human normal immunoglobulin"، والمستخدم لعلاج نقص المناعة.

- منشور رقم 10: ضبط تشغيلة مغشوشة تحمل رقم FHB16087، من عقار "factor 8 Y vail"، والمستخدم كعلاج لمرضى الهيموفيليا (مرضى نزف الدم).

- منشور رقم 11: التحذير من استخدام تشغيلات غير مطابقة للمواصفات من قطرة العين "Orcha Tears plus 15 ml eye drops"، وتحمل رقم 1017156 - 1017157.

-منشور رقم 12: التحذير من مكمل غذائي تحت اسم "مونتانا رويال جيلي"، للتشغيلة رقم 818501، لأنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

- منشور رقم 13: ضبط وتحريز مستحضر "سيبتادين- محلول مطهر 10%" للعبوات 250 مللي، كونها "مجهولة المصدر".

- منشور رقم 14: التحذير من تشغيلتين رقم 1860163 و1760454 لمستحضر مستحضر New - flotan inhalation liquid، ويستخدم كمخدر طبي، إذ صدر لهما عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة الدوائية.

- منشور رقم 15: التحذير من استخدام مستحضر "purifier topical disinfectant"، الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، والمدون عليها رقم التسجيل 032/2014، وإنتاج شركة بانكس فارم، إذ لم يتم إنتاجه بالمصنع مطلقًا.

- منشور رقم 16: ضبط المستحضرVerorab (rabies vaccine for human use)، للتشغيلات: رقم NIE35، بتاريخ انتهاء صلاحية 4/2019 والتشغيلة HI833 بتاريخ انتهاء صلاحية 10/20. ويستخدم اللقاح للوقاية من داء الكلب للأطفال والبالغين، إذ أفادت الشركة المصنعة أنها لم تنتج هذه التشغيلات.

- منشور رقم 17: ضبط وتحريز عبوات مغشوشة لعقار بيبزول ٤٠ مجم (Pepzol 40 mg) والمستخدم لعلاج قرحة المعدة، للتشغيلة رقم 337 بتاريخ إنتاج 7/2018 وتاريخ انتهاء 7/2021.

- منشور رقم 18: ضبط وتحريز تشغيلة رقم 4117079 من مستحضر (Bronchoterol Syrup)، ويستخدم في حالات الكحة، وهو من إنتاج شركة الفرعونية لأنه غير مطابق من حيث التحليل الكيميائي.

- منشور رقم 19: ضبط مستحضرات: (Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 3/2017 وحتى 2018/11، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/12، ursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط).

كما حذرت إدارة الصيدلة من أدوية (Livagoal 450 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/6، وEgyurso 500 mg لـ 3 تشغيلات- وursochol 250 mg - وbiliver 450 mg لـ 5 تشغيلات).وتستخدم تلك الأدوية في علاج الصفراء وتذويب حصاوي المرارة والكلى.

- منشور رقم 20: التحذير من عبوات مجهولة من المستحضر البيطري "Doxyral 20 powder"، والمدون عليه رقم التسجيل 61837، وتصنيع مصنع RAL pharma، كونه غير مسجل بوزارة الصحة.

- منشور رقم 21: ضبط عبوات مغشوشة من مستحضر "zytiga 500mg tab"، والذي يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا الخبيث.

- منشور رقم 22: التحذير من مستحضر تجميل مغشوش يحمل اسم "worecare cream" برقم تسجيل 7935/2006، حيث تقدمت الشركة بشكوى أنها لم تقم بإنتاج هذا المستحضر من قبل.

- منشور رقم 23: التحذير من مستحضر تجميل مغشوش تحت اسم "vividol hair oil" برقم تسجيل 6871/2010، حيث تقدمت الشركة صاحبة المستحضر بشكوى لتداول المستحضر المغشوش بالأسواق.

- منشور رقم 24: المطالبة بضبط وتحريز ما يوجد من مستحضر "جاست ريج 200 مجم أقراص"؛ لوجود خطأ في تغليف بعض الشرائط، للتشغيلة رقم 191566.ويستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

- منشور رقم 25: ضبط وتحريز ما يوجد من مستحضر "rantidol 150 mg tab"، إنتاج شركة النصر للتشغيلة رقم 103817؛ حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية. ويستخدم في علاج قرحة المعدة والاثني عشر وحموضة المعدة.

- منشور رقم 26: التحذير من استخدام تشغيلة مجهولة المصدر من دواء "فورستيو"، سرنجة جاهزة للحقن" تشغيلة رقم "C926227G"، والذي يستخدم كعلاج لهشاشة العظام.

- منشور رقم 27: التحذير من استخدام تشغيلة مغشوشة رقم 990173، من مستحضر "ليدوكايين" (مرهم)، والذي يستخدم كمخدر موضعي.

- منشور رقم 28: ضبط وتحريز العبوات المغشوشة من مستحضر "بريجيتا 240 ملي جرام"، في التشغيلات أرقام "H022B03"، و"H0304B04"، ومستحضر "إفاستين" تشغيلة رقم "B7254B01". ويستخدم لعلاج الأورام والأمراض السرطانية.

- منشور رقم 29: التحذير من عبوات مغشوية ومهربة من مستحضر zytiga 500 mg tab، لعلاج الأورام.

- منشور رقم 30: ضبط وتحريز عبوات غير مسجلة للمستحضر البيطري "amoxy 20%"، المستخدم في لعلاج النزلات المعوية للدواجن، والمدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية.

- منشور رقم 31: ضبط وتحريز العبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيله رقم "c 4122c3"، ويستخدم في منع تقلص عضلات الميميكا (تعابير الوجه)، والتي تسبب ظهور التجاعيد مع التقدم في السن.

- منشور رقم 32: التحذير من بودرة مغشوشة للمضاد الحيوي من مستحضر "Wouncure topical powder 10 gm"، إنتاج شركة ريفا فارما.

- منشور رقم 33: التحذير من عبوات مغشوشة بالأسواق من المستحضر الدوائية الآتية: "Curam 457 mg/Sml powder for oral suspension. fain"، "Curam 312.5 mg/Sml powder for oral suspension. fain" - ‏"Curam 156.25 mg/Sml powder for oral suspension. fain"، بناءً على طلب شركة "ساندورز"، كإجراء احترازي كما هو متبع عالميًا.

- منشور رقم 34: التحذير من تشغيلات غير المطابقة من المستحضر الدوائي "azatribact 200 mg susp"، مضاد حيوي والمستخدم في حالات التهاب الجهاز التنفسي لدى الأطفال والرضع. والتشغيلات تحمل أرقام "190314A- 190315A-190212A- 190311A-190312A".

- منشور رقم 35: ضبط وتحريز تشغيلة لمستحضرين لعدم مطابقتهما للخواص الطبيعية والصيدلة: الأول "Laxolac syrup" والذي يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي تشغيلة رقم 184473، وكذلك تشغيلة رقم 182270 من مستحضر "calamy1 - D Lotion" والذي يستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة.

- منشور رقم 36: المطالبة بعدم تداول عقار (Simethicone 120 ml emulsion) بجميع تشغيلاته؛ بناء على طلب الشركة المنتجة. ويستخدم لعلاج الانتفاخ والمغص عند الأطفال.

- منشور رقم 37: ضبط وتحريز جميع تشغيلات مستحضر "Alertam 30 mg /5ml Susp" بناءً على طلب شركة المهن الطبية المنتجة للعقار. ويستخدم العقار لعلاج الحساسية.

- منشور رقم 38: سحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته؛ لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة بمستويات منخفضة، بجانب 20 دواءً أخرين.. للتعرف عليهم اضغط هنا

- منشور رقم 39: التحذير من أدوية بيطرية غير مسجلة ومغشوية: تشمل: "terry pol 20%، terry max 20%، prol 200، terry-colistin، E-prol، methromycin 20%".

- منشور رقم 41: ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضررامسفتراكس1جم فيال تشغيلة رقم 171681انتاج 10 /2017 وتاريخ انتهاء الصلاحية 7/2020.

- منشور رقم 42: ضبط وتحريز جميع التشغيلات من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab، وهو مضاد حيوي لعلاج الالتهابات، بناء على طلب الشركة.

ووجهت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لدى الوحدات الحكومية من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

كما أمرت، بتسليم مندوب الشركة المنتجة للأدوية للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من "مفتشي الصيدلة".

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