ماذا قال "عشماوي" عن محاولته اغتيال وزير الداخلية الأسبق؟ (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

أدلى الإرهابي هشام عشماوي، باعترافات تفصيلية في واقعة مشاركته باستهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.

ونشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، مساء الأربعاء، فيديو لجزء من اعترافات الإرهابي هشام عشماوي، وقائمة الاتهامات الموجهة إليه.

وقال الإرهابي عشماوي في الفيديو: "الجماعة واخدين إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة، وزير الداخلية يعتبر الرأس الأول في العملية كلها، كنت في استطلاع وزير الداخلية وأشوف إزاي يتم استهدافه، أخدت في فترة الاستطلاع حوالي 10 أيام بخطة مبدئية لاستهدافه".

كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم نجا من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه، مطلع سبتمبر 2013.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا بينهم شرطيان من حراسة الوزير.

وقضت المحكمة العسكرية، أمس، بالإعدام شنقًا على المتهم هشام على عشماوي، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"الفرافرة"، ومقيدة برقم (1/ 2014) جنايات عسكرية.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ألقت القبض على عشماوي في 8 أكتوبر 2018، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

وفي 29 مايو الماضي، تسلمت مصر عشماوي بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.