"المركزي للإحصاء": ارتفاع عدد خريجي التعليم العالي في 2018

القاهرة - أ ش أ:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أعداد خريجي التعليم العالي خلال عام 2018 ليبلغ 569 ألف خريج من التعليم العالي مقابل 537 ألف خريج عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 5.9%.

وأوضح الإحصاء، اليوم الخميس، في "النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2018"، أن نسبة الذكور الحاصلين على ماجستير عالميا بلغت 47% بينما كانت النسبة في مصر 45%، أما بالنسبة للإناث الحاصلين على درجة الماجستير عالميا فكانت النسبة 53% بينما كانت في مصر 55%.

وأشار إلى أن نسبة الذكور الحاصلين على دكتوراه عالميا سجلت 57% بينما كانت النسبة في مصر 50.3% أما بالنسبة للإناث الحاصلين على درجة دكتوراه 43% بينما كانت في مصر 49.7%.

وبيَّن الإحصاء أن عدد خريجي الجامعات الحكومية بلغ 406 آلاف خريج عام 2018 بنسبة 71.4% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 368 ألف خريج عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 10.6%.

ولفت إلى أن عدد خريجي الجامعات الخاصة بلغ 24 ألف خريج عام 2018 بنسبة 4.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 22 ألف خريج عام2017 بزيادة بلغت نسبتها 6.5%.

في حين بلغ عدد خريجي المعاهد العليا الخاصة نحو 85 ألف خريج عام 2018 بنسبة 14.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 92 ألف خريج عام 2017 بانخفاض بلغ نسبته 7.9%، و7 آلاف خريج أكاديميات عام 2018 بنسبة 1.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي، ونحو 48 ألف خريج للمعاهد الفنية (حكومية ـ خاصة) عام 2018 بنسبة 8.4% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 49 ألف خريج عام 2017 بانخفاض بلغ نسبته 2.6%.

وعن الدرجات العلمية العليا، أوضح الإحصاء أن 240.3 ألـف طالب مقيديـن بالدراسات العليـا بالجامعات المصرية (منهم 60.5% للدبلوم، و29.0% للماجستير و10.5% للدكتوراه).

وكشف أن مجال التعليم حقق المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2018 بعدد 55.5 ألف درجة علمية بنسبة 46.4%، يليها مجال الأعمال والإدارة والقانون بعدد 21.6 ألف درجة علمية بنسبة 18.1%، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 13.9 ألف درجة علمية بنسبة 11.7 %، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 430 درجة علمية بنسبة 0.4% من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2018.

وأشار إلى أن جامعة أسيوط استحوذت على المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2018 بعدد 9.7 ألف درجة علمية بنسبة 8.2 %، يليها جامعة عين شمس بعدد 9.3 ألف درجة علمية بنسبة 7.8% ثم جامعة القاهرة بعدد 8.1 ألف درجة علمية بنسبة 6.8%، يليها جامعة المنصورة بعدد 7.7 ألف درجة علمية بنسبة 6.4%.

ونوه بأن 281 درجة علمية حصل عليـها المصريون من الجامعات الأجنبية بنسبة 0.2% من إجمالي عام 2018.

وأوضح أن ألمانيا سجلت المرتبة الأولى بين الجامعات الأجنبية التي حصل المصريون منها على درجات علمية عام 2018 بعدد 45 درجة علمية بنسبة 16.0%، يليها أمريكا بعدد 31 درجة علمية بنسبة 11.0% ثم الصين بعدد 30 درجة علمية بنسبة 10.7% من الإجمالي.

وبلغ إجمالي عدد الوافدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية نحو 2863 وافداً عام 2018 مقابل 1628 وافداً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 75.9 %.