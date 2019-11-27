عبدالعال يبحث مع رئيس برلمان الجبل الأسود العلاقات الثنائية

ماذا قال السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم في أول اجتماع؟

كتب - أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود إيفان براجوفيتش، على هامش مشاركته في المؤتمر الــ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة فى قبرص.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، حيث أكد عبدالعال أن علاقات مصر ممتدة مع دولة الجبل الأسود منذ عام 2006، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها في هذا العام.

وأشار إلى الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين التي تمت في القاهرة في أكتوبر الماضي بين وزيري خارجية البلدين، كما دعا دولة الجبل الأسود إلى دعم المواقف المصرية في المحافل الدولية، باعتبار أن الجبل الأسود دولة صديقة لمصر وتتمتع بصوت متكافئ مع الدول الأخرى.

وأكد عبدالعال أهمية إنشاء مجلس للأعمال لمصر في الجبل الأسود تسهيلاً للعلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن مصر تقدم منحا دراسية عديدة لأبناء الجبل الأسود في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس برلمان الجبل الأسود أن بلاده تجمعها بمصر علاقات طيبة ورثتها من يوغسلافيا السابقة، مشددا على أن بلاده ستبذل كل المساعي لتحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر.

وأشاد براجوفيتش بالاستثمارات المصرية في الجبل الأسود، التي تشهد حركة عمران كبيرة يساهم فيها المستثمرون المصريون بدور كبير.