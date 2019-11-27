وزير النقل يبحث مع تحالف أجنبي التعاون في مجال السكك الحديدية

كتب - أسامة علي:

بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، مع إلين كلاركس، رئيس تحالف "ريل فورام ميدلاندس"، ووفود 5 شركات بريطانية متخصصة في قطاع السكك الحديدية، التعاون في مجال تجديدات السكة الحديد ومواتير الوحدات المتحركة ونظم الإشارات.

وبحسب بيان اليوم، أكد الوزير خلال اللقاء أن جميع مشروعات السكة الحديد يتم طرحها عن طريق مناقصات عالمية، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة الشركات البريطانية العاملة في مجال السكك الحديدية في هذه المناقصات.

استعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد، حيث أكد أنه عقب توليه حقيبة النقل اتخذ عددا من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش، وتوفير قطع الغيار الأصلية، ورفع مستوى العنصر البشري وإعاده تدريبه، حيث تم اعتماد وتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد وعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالسكك الحديدية.

وأضاف أن وزارته اهتمت برفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات والحرص على إعلام الركاب بأي تأخيرات بسبب تهدئة القطارات الناتجة عن أعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، كما تم وضع خطة متوسطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الجارية في قطاع السكك الحديدية، فالبنسة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة تم التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرارا وقطع الغيار والدعم الفني، كما تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة من شركة "ترانسماش هولدنج" الروسية، كما تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة من شركة "تالجو" الإسبانية، بالاضافة إلى أنه تم التعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات من مصنع سيماف، كما تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد عدد 50 جرارا جديدا وتحديث عدد 50 جرارا ورفع كفاءة 41 آخرين.

وأضاف أنه جارٍ الطرح لشراء 100 جرار آخر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى تجديد مسافة 818 كم على خطوط الشبكة وتوريد عدد (4) ماكينات جديدة من شركة "بلاسر" النمساوية لتجديد وصيانة السكة، وجاري التفاوض على توريد 12 ماكينة أخرى.

وأشار إلى أنه تم تطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لعدد 1017 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا، و تم الانتهاء من تطوير وتحسين 166 محطة من 181محطة يتم تطويرها من إجمالى عدد 705 محطات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير عدد (9) ورش رئيسية وجارى تطوير (8) ورش بالتنسيق مع بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير معدات الورش المختلفة، كما تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية.

وبالنسبة لإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع، أفاد الوزير بأنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع،موضحا أن السكة الحديد تنقل حاليا مليون راكب يوميا ستصل إلى ٢ مليون راكب يوميا مع انتهاء الخطة المتوسطة لتطوير السكة الحديد، و٤ ملايين يوميا مع تنفيذ الخطة طويلة المدى.

وأكد الوزير الاهتمام بالجر الكهربائي خاصة أنه لايؤثر بالسبب عل البيئة، مشيرا إلى بدء تنفيذ القطار المهكرب السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان، والتعاقد على تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر، وتنفيذ خطة لتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق واستكمال تنفيذ مراحل الخط الثالث للمترو.