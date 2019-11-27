مفتى الجمهورية: الحضارات لا تقوم على "الأوهام"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لا توجد حضارة في الدنيا تقوم على الأوهام، مشددا على أن الحضارات تقوم على العلم والاجتهاد.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بمدينة 6 أكتوبر تحت عنوان "دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر" تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وقال مفتى الجمهورية إن الوصول إلى بناء الدولة والعمران لا يتحقق إلا من خلال العلم والعمل والاجتهاد، وأن العلوم الدنيوية أمر مهم لخدمة الحضارة، وتابع مصر تمتلك أسماء من العلماء لامعة ، ونريد أن يكون لدينا آلاف العلماء من أمثالهم".

وأضاف أن كل القضايا المطروحة تحتاج إلى العقل والتفكير، حتى إن قضية الإيمان مطروحة للتحاور العقلي، وتابع، :" علينا ألا نقبل الأمور إلا بعد فلترتها، وليحرص كل منا على ما يسمع وما يقول، لأن الله تعالى سيحاسبنا على كل حرف ننطقه، لقول المولى عز وجل "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".

وشدد مفتي الجمهورية علي ضرورة التعامل بحرص مع وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:" ليس كل ما في الفضاء الإلكتروني يجب تصديقه فهناك الكثير من الأكاذيب والشائعات، وما يكشفها هو التثبت والتبين لما يتم بثه من معلومات وأخبار، ولذا علينا ألا نأخذ العلوم الشرعية إلا من المتخصصين في هذا الشأن".

وقال إن الرسالات السماوية جاءت لصالح الإنسان واتخاذه إلى طريق البناء والرشاد والعمران وتحقيق النفع والخير لكل الإنسانية.