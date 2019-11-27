برلماني: إطلاق القمر الصناعي "طيبة1" فخر للمصريين

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بنجاح عملية إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان- 5"، مؤكدا أن الحدث يجب أن يكون مثار فخر للدولة المصرية ومواطنيها.

وقال "المسعود" في بيان اليوم الأربعاء، إن تأخير عملية الإطلاق، جاء بسبب إجراء عدد من الاختبارات على أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن.

وأشار إلى دور القمر الصناعي، في مساعدة الحكومة وأجهزتها لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الإنترنت وغيره، خاصة مع تولي الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم.

وشدد أن الحدث نقلة نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.