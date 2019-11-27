رئيس المجر يصل القاهرة في زيارة يلتقي خلالها السيسي

كتب - طه عبيد:

وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، في زيارة لمصر يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تتناول المحادثات بين الرئيسين السيسي والمجري يانوش أدير، سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، بالاضافة الى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد التقى الرئيس المجري في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي ، كما قام الرئيس بزيارتين للمجر الأولي في يونيو عام 2015 والثانية عام 2017 حيث حضر اجتماع قمة تجمع " الفيشجراد" الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا و المجر والذي عقد هناك ، فيما قام فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر بزيارة لمصر في مايو 2016 على رأس وفد كبير من رجال الأعمال المجريين.