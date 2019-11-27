مدير "بحوث صحة الحيوان": مسئوليتنا حماية الثروة من الأمراض الوبائية

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، إن المعهد يقع على عاتقه مسئولية حماية الثروة الحيوانية، من الأمراض الوبائية والوافدة علاوة على حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة، وكذلك حماية البيئة من التلوث بالمسببات المرضية، بالإضافة إلى دوره في النهوض وتطوير البحث العلمي لتنمية الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول".

وأوضح "شاهين"، أن المعهد يبذل قصارى جهده لتحمل المسئولية وتحقيق الهدف المنشود والذي بدورة يتطلب العمل بجد وإخلاص من أجل النهوض بالثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنه منذ إنشاء معهد بحوث الصحة الحيوانية عام 1904 يقوم المعهد بدورة المنوط به في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات التشخيصية والعلمية لأمراض الحيوانات والدواجن والأسماك وكذلك الكشف عن مسببات الأمراض التي لم يسبق تسجيلها من قبل.

وقام المعهد على سبيل المثال وليس الحصر بإكتشاف الإصابة بفيروس مرض انفلونزا الطيور H5N1 عام 2006 وعزل العترة H5N8 عام 2016 وكذلك قام المعهد بعزل العترة A لفيروس مرض الحمى القلاعية عام 2006 والعترة SAT2 2012

وأضاف، أن المعهد تمكن من الكشف عن الإصابة بمرض انفلونزا الخيول عام 2008 والكشف عن الإصابة بفيروس H1N1 عام 2009 وغيرها، بالإضافة إلى إجراء الاستبيانات عن مدى انتشار الأمراض مع عزل وتصنيف المسببات المرضية للأمراض الحيوانية المعدية والوبائية وتشخيص الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان وكذلك فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وتقدير مدى صلاحية تلك الأغذية للمواصفات القياسية المحلية والدولية، وتم اختيار المعهد مؤخرا ليكون مركز مرجعي متميز لسلامة الغذاء في القارة الأفريقية.

شارك في المؤتمر، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور Heinrich Neubauer مدير معهد الأمراض البكتيرية والمشتركة - معهد فريدريك لوفلر بألمانيا، وبعض الخبراء الأجانب الضيوف من معهد فريدريك لوفلر بألمانيا وجامعة برلين الألمانية ودولة روسيا وممثل السفارة الألمانية وممثلي المنظمات الدولية.