استطلاع: 70% من الألمان يعارضون مشاركة حزب البديل في أي حكومة

برلين - (د ب أ)

أعرب 70% من الألمان عن معارضتهم لمشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في أي حكومة في ألمانيا في المستقبل المنظور.

جاء ذلك وفقا لاستطلاع رأي أجراه معهد يوجوف لقياس الرأي ونُشِرَت نتائجه في برلين اليوم الأربعاء.

وأجاب 70% ممن شملهم الاستطلاع بـ"لا" على سؤال عما إذا كانوا يوافقون على مشاركة حزب البديل في أي حكومة، سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات خلال السنوات الأربع المقبلة.

في المقابل، أجاب 20% بـ " نعم"، معربين عن موافقتهم على مشاركة الحزب المعادي للوحدة الأوروبية والهجرة، في أي تشكيل حكومي، فيما امتنع 9% عن الإجابة على السؤال.