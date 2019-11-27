حركة المحافظين الجديدة: 10 لواءات و4 دكاترة و2 رقابة إدارية

كتب- محمد نصار:

أدى اليوم الأربعاء، 16 محافظًا جديدًا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية من أصل 27 محافظًا يتولون مسئولية المحافظات المصرية.

وينشر مصراوي الخلفيات الوظيفية لكل من الأسماء التي تولت منصب المحافظ في 16 محافظة والتي شملت 11 من لواءات الجيش والشرطة و4 أطباء وأساتذة بالجامعات، ومسئولان بالرقابة الإدارية أحدهما كان لواء بالشرطة، على النحو التالي:

اللواءات

- اللواء أشرف عطية، محافظًا لأسوان، شغل منصب مدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة.

- اللواء شريف فهمي بشارة، قائد المنطقة الغربية السابق، محافظًا للإسماعيلية.

- اللواء أشرف الدرديري، محافظًا لقنا، شغل عدة مناصب هامة منها رئيس ديوان الجمهورية، ورئيس أركان القوات الجوية.

- اللواء خالد شعيب، محافظًا لمطروح، وشغل عدة مناصب عسكرية منها مساعد وزير الدفاع، وقائد الحرب الإلكترونية

- اللواء محمد الشريف، محافظًا للإسكندرية، شغل عدة مناصب بالأمن الوطني منها رئاسة مكتب الأمن الوطني بنجع حماد وأخرها مديرًا للأمن الوطني بالإسكندرية.

- اللواء طارق الفقي، محافظًا لسوهاج، وشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي في حركة تنقلات الداخلية مارس 2019.

- اللواء عصام سعد، محافظًا لأسيوط، تخرج من كلية الشرطة عام 1982، وشغل عدة مناصب أبرزها مدير أمن الإسماعيلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد، ومديرا لأمن الجيزة.

- اللواء جمال نور الدين، محافظًا لكفر الشيخ، وهو نجل اللواء متقاعد نور الدين محمد زكي، أخر منصب تولاه محافظ أسيوط في أغسطس الماضي.

- اللواء عمرو حنفي، محافظًا للبحر الأحمر، وشغل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات.

- اللواء أسامة القاضي، محافظًا للمنيا، تولى مسئولية أمن وزارة الداخلية، ثم مكتب جهاز الأمن الوطني بالجيزة، ثم الجهاز بالقاهرة.

أطباء

- الدكتور طارق راشد رحمي، محافظًا للغربية، تخرج في أول دفعة لكلية العلوم، وعين معيدًا بها وصولًا لمنصب أستاذ ورئيس قسم، وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا في مارس الماضي بتولي رئاسة جامعة قناة السويس.

- الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظًا للفيوم، عمل رئيسًا لهيئة الإسعاف المصرية وتم تكليفه مؤخرا بملف إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة.

- الدكتور محمد هاني جمال الدين، محافظًا لبني سويف، تولى مسئولية الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل خلال شغل منصب نائب محافظ بورسعيد.

- الدكتور أيمن مختار، محافظًا للدقهلية، حصل على العديد من الشهادات العلمية منها دكتوراة في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، كلية التجارة جامعة عین شمس بتقدیر جید جدا عام 2013، وماجستير في الإدارة العامة، من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بتقدير امتياز عام 2009، ودبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات في عام 2006 من الكلیة الفنية العسكرية بتقدير جيد جدا، ودبلومة في الإدارة المحلیة من كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا عام ٢٠١٧، وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلیة الحربية بتقدير امتياز عام 1995، وشهادة ICDL عام 2008.

رقابة إدارية