المجتمعات العمرانية: إعفاءات من غرامات التأخير بنسب محددة للشقق والأراضي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح تيسيرات جديدة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان الذى سينشر لاحقا بالصحف، للإعفاء من غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وأضاف الوزير في بيان اليوم، أن التيسيرات طبقاً لما يلي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، في حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، في حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذه التيسيرات تسري لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة، موضحاً أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص - التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة - لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان).​