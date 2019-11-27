المرأة في حركة المحافظين: صفر محافظ.. و7 نائبات

كتب- محمد نصار:

أدى اليوم الأربعاء، 16 محافظًا جديدًا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية من أصل 27 محافظًا يتولون مسؤولية المحافظات المصرية.

وفيما غاب العنصر النسائي بشكل تام عن صفوف المحافظين الجدد، سيطرت السيدات على 30% من مقاعد نواب المحافظين.

ولم تضم قائمة المحافظين أي سيدة، وجاء التشكيل الجديد لـ16 محافظة على النحو التالي:

-عبدالحميد عبدالعزيز، محافظًا للقليوبية

- جمال نور الدين، محافظًا لكفر الشيخ

- عصام سعد إبراهيم، محافظًا لأسيوط

- أحمد عبدالله الأنصاري، محافظًا للفيوم

- طارق رحمي، محافظًا للغربية

- طارق الفقي، محافظًا لسوهاج

- محمد الشريف، محافظًا للإسكندرية

- خالد شعيب، محافظًا لمطروح

- أشرف الدرديري، محافظًا لقنا

- شريف فهمي بشارة، محافظًا للإسماعيلية

- أشرف عطية عبدالباري، محافظًا لأسوان

- عمرو حنفي، محافظًا للبحر الأحمر

- إبراهيم الشهاوي، محافظًا للمنوفية

- محمد هاني جمال الدين، محافظًا لبني سويف

- أسامة القاضي، محافظًا للمنيا

- أيمن مختار، محافظًا للدقهلية

كما أدى اليوم، 23 من نواب المحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس.

وحضر العنصر النسائي بقوة في صفوف نواب المحافظين حيث ضمت الحركة الجديدة 7 من العناصر النسائية على النحو التالي:

- الدكتورة جاكلين عازر، نائبًا لمحافظ الإسكندرية

- هند عبدالحليم، نائبًا لمحافظ الجيزة

- إيناس سمير، نائبًا لمحافظ جنوب سيناء

- غادة يحيى، نائبًا لمحافظ أسوان

- لبنى عبدالعزيز، نائبًا لمحافظ الشرقية

- جيهان عبدالمنعم، نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

- دينا الدسوقي، نائبًا لمحافظ مطروح.