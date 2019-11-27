القومية للمياه تسند تنفيذ محطات وشبكات لشركة التعمير والإسكان للمرافق

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة حصلت على أوامر إسناد لتنفيذ عدد من المحطات وشبكات المياه والصرف داخل عدد من المحافظات بنحو 750 مليون جنيه.

وأضاف اللواء سيد العشري، أن أوامر الإسناد كلها صادرة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن الشركة ستنفذ محطات وروافع وشبكات في مطروح بنحو 370 مليون جنيه.

وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ محطة صرف داخل النوبارية بتكلفة 250 مليون جنيه، وتصل طاقتها الانتاجية لـ34 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال كهربائية وأعمال ميكانيكية بمحطات تحلية بحلايب وأبورماد ، وكذلك تنفيذ محطة تحلية بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميا بتكلفة 110 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي حجم الأعمال الذي تتولى تنفذه الشركة خلال عام واحد وصل لـمليار و300 مليون جنيه ما بين تنفيذ محطات جديدة، وتشغيل وصيانة عقارات، وإدارة محطات ويأتي فى مقدمتها محطة الجبل الأصفر.

وكان اللواء سيد العشري، قد أكد أن شركة التعمير والاسكان للمرافق حصلت على شهادة "اليور وان" والتي تعمل على تقديم تسهيلات كبرى للشركة وتوفر في الجمارك بالإضافة إلى سرعة عملية التوريدات المتعلقة بالمعدات والآلات التي تحتاجها الشركة من الخارج.

وأوضح أن هذه الشهادة هي بمثابة شهادة ثقة من الاتحاد الأوربي والشركات العالمية الكبرى لشركة التعمير والاسكان للمرافق وعهد جديد تنتظره الشركة خلال الفترة المقبلة.