بعد 15 يوما.. سحب 24 ألف كراسة لشقق الاجتماعي بالإعلان الـ12

كتب- محمد عبدالناصر

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك إقبالا كبيرا على سحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم سحب 24 الف كراسة شروط حتى اليوم.

وأشارت مي في تصريحات لمصراوي، أن 7400 مواطن سداد جدية الحجز، لافته إلى أن محافظة المنوفية في المركز الأول وبرج العرب ثم محافظة الغربية.

وأكدت أن سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس 12/12/2019، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة، وذلك لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2).

وتابعت، الشقق المطروحة بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية - الإسكندرية - الدقهلية - الإسماعيلية - كفر الشيخ - المنوفية - البحيرة - الغربية).

وأضافت: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.​