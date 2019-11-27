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توقيع برتوكول بشأن التحصيل الإلكتروني بين هيئة البريد وبنك ناصر

02:26 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
توقيع برتوكول بشأن التحصيل الإلكتروني بين هيئة البريد وبنك ناصر

خدمات التحصيل الالكتروني

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس محلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بشأن التحصيل الإلكتروني بين هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي.
كما شهد أيضًا، مراسم توقيع عقد تصالح بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة إعمار مصر لإقامة مشروعين عمرانين في مدينة الشيخ زايد.

بنك ناصر الاجتماعي هيئة البريد التحصيل الالكتروني مجلس الوزراء

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