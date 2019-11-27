3 توابيت لسيدات.. الإعلان عن كشف أثري جديد في الأقصر - صورة

كتب- محمد عاطف:

نجحت البعثة الأثرية الفرنسية برئاسة الدكتور فريدريك كولان، والتابعة لجامعة ستراسبورج والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة، في محافظة الأقصر، الكشف عن ثلاث توابيت خشبية، بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صادر منذ قليل، أن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة 18، وهي في حالة جيدة من الحفظ، صور عليهم بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.

ومن جانبة قال فتحي ياسين مدير عام آثار البر الغربي بالأقصر، إن التابوت الأول لسيدة تدعى "تي ابو"، ويبلغ طولة 195 سم، علية زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية.

والتابوت الثاني يبلغ طوله حوالي 190 سم، مطلي باللون الأصفر، وعليه أعمدة من الكتابات الهيروغليفية على خلفية باللون الأبيض وهو لسيدة تدعى "راو"، و التابوت الثالث طوله حوالي 180سم عليه طبقة وألوان بيضاء وأعمدة باللون البني، والتابوت خالي من أي كتابات.

يذكر أن الموسم الحالي هو الثاني لأعمال البعثة الفرنسية الأثرية، حيث نجحت خلال الموسم الأول في الكشف عن لوحة من الحجر الرملي نقش عليها 3 نصوص لتقديم القرابين وأسماء لاثنين من كبار رجال الدولة هما تيتي عنخ و أنيني صاحب مقبرة TT81، وتابوت خشبي لشخص يدعا "بويا" يعود لعصر الأسرة 18.

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