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مصادر: ترشيح هالة السعيد نائبًا لرئيس الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

02:07 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
مصادر: ترشيح هالة السعيد نائبًا لرئيس الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب- محمد غايات:

قالت مصادر حكومية مطلعة، إنه سيتم تعيين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في منصب نائب رئيس الوزراء خلال حركة التغييرات الوزارية القادمة.

ومن المقرر إعلان حركة التعديلات الوزارية خلال الفترة القادمة وذلك بعد إعلان حركة المحافظين الجديدة، اليوم الأربعاء، والتي شملت 16 محافظًا و25 نائبًا للمحافظين من بينهم 9 من خريجين البرنامج الرئاسي للشباب، و5 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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