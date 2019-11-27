فؤاد وصلاح.. رحيل 2 من نواب محافظ القاهرة في الحركة الجديدة

كتب- محمد نصار:

أدى أعضاء حركة المحافظين الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، حيث كان نصيب محافظة القاهرة من الحركة 2 لمناصب النواب.

وشملت حركة المحافظين الجديدة تغيير 2 من نواب محافظ القاهرة هما اللواء أحمد فؤاد، نائب المنطقة الجنوبية، لتحل محله جيهان عبدالمنعم، مسئولة مشروعات البنية التحتية بمجلس الوزراء، والعميد محس صلاح، نائب المنطقة الشمالية، ليحل محله حسام فوزي، أستاذ الهندسة.

فيما أبقت الحركة الجديدة على كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المنطقة الغربية، والمهندس إبراهيم صابر، نائب المنطقة الشرقية في مناصبهما.