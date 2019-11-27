تدشين موقع إلكتروني لتسجيل قراءة عدادات المياه بمدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن أنه يجرى تدشين موقع إلكتروني جديد بمعرفة إدارة مياه الشرب بالجهاز، لإرسال وتسجيل القراءات الخاصة بعدادات المياه على مدار الـ(24) ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على توفير الوقت والجهد والمشقة على سكان المدينة بهذا الشكل التقني.

وأضاف المهندس عمار مندور، في بيان، جارٍ تجهيز الموقع على أعلى مستوى من التقنيات الجديدة والبرمجة ومتصل مباشرةً بشبكة الكمبيوتر الخاصة بإدارة مياه الشرب لجهاز المدينة، لإرسال جميع بيانات المشتركين الذين لديهم عدادات مياه ويستقبل كلاً من(تسجيل الاستهلاك - شكاوى الخدمة - معرفة الاستهلاك السابق للمستخدم - إجمالي المديونيات) كمرحلة أولى من عمل الموقع.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يتعين على كل مشترك في خدمة مياه الشرب البحث برقم الاشتراك من خلال آخر فاتورة استهلاك سابقة لدى المشترك، كما يسمح الموقع الجديد للمستخدم بأن يبحث عن فاتورة الاستهلاك بالاسم في حالة عدم توفير رقم الاشتراك الخاص بالعميل، مضيفاً أن الموقع الجديد يتيح لإدارة مياه الشرب بالجهاز تقديم خريطة واضحة بأماكن ضعف المياه بالمدينة إلكترونياً على مدار الساعة، وفى خلال ثوانٍ معدودة للعمل على تحسين مستوى الخدمة بتلك المناطق.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تفعيل الموقع الجديد مع بداية شهر ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من خدمات الموقع الجديد ستستقبل سداد الفواتير عن طريق الفيزا والكروت الذكية "الفون كاش"، وخدمة السداد عن طريق فوري ستظل موجودة بجانب التسديد اليدوي، كما أن الموقع لا يسمح أن يكون هناك شك لدى المشترك بوجود خطأ من موظف شركة المياه "قارئ العدادات"، أو تسجيل أرقام جزافية دون المرور على عدادات مياه العمارات، ولن يسمح لأي مشترك بتسجيل أرقام أقل من القراءة السابقة للعدادات.​