لجنة الفيروسات الكبدية: توفير علاج جديد لمنتكسي فيروس سي مجاناً

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور جمال عصمت، عضو مؤسس لللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، ومستشار منظمة الصحة العالمية لعلاج الفيروسات الكبدية، عن بدء توفير مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي بمصر، للعلاج الأمريكي الأصلي لعلاج منتكسي علاجات فيروس سي التقليدية بالمجان تماماً.

وأضاف "عصمت"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المفاوضات التي خاضتها الحكومة المصرية مع شركة جلياد المنتجة للدواء، أسفرت عن توفير العلاج للمرضى بأقل من سعره العالمي.

وأشار إلى أن الدواء الذي تم طرحه هو أحدث ما وصل إليه العلم في مجال علاج فيروس سي في العالم، موضحاً أن الدواء يهاجم الفيروس في 3 أماكن في ذات الوقت، مما يساعد نهائياً في القضاء عليه.



وأكد "عصمت"، أن الدواء الجديد "فوسيفي" يُعد من الجيل الثالث من علاجات "فيروس سي"، موضحاً أن القرص يتم تناوله لمدة 3 أشهر فقط، وسهل البلع، ويصلح لكل الأنواع الجينية من فيروسات الكبد.



ولفت إلى أن نتائج الأبحاث السريرية التي أجريت على العقار الجديد، تُشير إلى أن نسبة الشفاء من المرض وصلت لـ٩٧٪ من المرضى المنتكسين بدون وجود تليف في الكبد، مشيراً إلى أن تلك التجارب أجريت علي كل الأنواع الجينية مما يفتح باب الأمل أمام كل المرضي من مختلف الدول الأفريقية.