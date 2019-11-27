موسى للمنوفية.. 5 شباب من تنسيقية الأحزاب نوابًا للمحافظين (أسماء)

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تفاصيل اختيار عدد من أعضاء التنسيقية في حركة المحافظين الجديدة التي تجري اليوم.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه تم اختيار بلال حبش لتولي منصب نائب محافظ بني سويف، كما تم اختيار إبراهيم ناجي الشهابي لتولي منصب نائب محافظ الجيزة.

كما تم اختيار محمد موسى، لتولي منصب نائب محافظ المنوفية، وهيثم الشيخ لتولي منصب نائب محافظ الدقهلية، وحازم عمر لتولي منصب نائب محافظ سوهاج.