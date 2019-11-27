أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

موسى للمنوفية.. 5 شباب من تنسيقية الأحزاب نوابًا للمحافظين (أسماء)

12:09 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
موسى للمنوفية.. 5 شباب من تنسيقية الأحزاب نوابًا للمحافظين (أسماء)

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تفاصيل اختيار عدد من أعضاء التنسيقية في حركة المحافظين الجديدة التي تجري اليوم.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه تم اختيار بلال حبش لتولي منصب نائب محافظ بني سويف، كما تم اختيار إبراهيم ناجي الشهابي لتولي منصب نائب محافظ الجيزة.

كما تم اختيار محمد موسى، لتولي منصب نائب محافظ المنوفية، وهيثم الشيخ لتولي منصب نائب محافظ الدقهلية، وحازم عمر لتولي منصب نائب محافظ سوهاج.

مجلس الوزراء نواب المحافظين حركة المحافظين تنسيقية شباب الأحزاب

الخبر التالى:

رحلة تعريفية لمنظمي الرحلات اليابانية لتنشيط السياحة والطيران
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة