المركز الطبي العالمي يستضيف خبير الأشعة التداخلية الدكتور جاك موريه

كتب- يوسف عفيفي:

يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الفرنسي الدكتور جاك موريه خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقري، في الفترة من (11 - 12) ديسمبر 2019.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، تناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 2 مساء.

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