بالأسماء.. 9 من خريجي البرنامج الرئاسي يؤدون اليمين الدستورية نوابًا للمحافظين

كتب- محمد نصار:

أدى منذ قليل 9 من خريجي البرنامج الرئاسي للقيادة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نوابًا للمحافظين في الحركة الجديدة التي اعتمدت اليوم الأربعاء.

وشملت الأسماء، بحسب مصدر لمصراوي، كل من المهندس محمد راضي، نائبًا لمحافظ المنوفية، والمهندس سمير حماد، نائبًا لمحافظ القليوبية، والدكتورة جاكلين عازر، نائبًا لمحافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائبًا لمحافظ الشرقية، وهند عبدالحليم، نائبًا لمحافظ الجيزة.

كما شملت الحركة، تعيين أحمد شعبان، نائبًا لمحافظ أسوان، وعمرو البشبيشي نائبًا لمحافظ كفرالشيخ، وأحمد سامي، نائبًا لمحافظ قنا، وإيناس سمير، نائبًا لمحافظ جنوب سيناء.​