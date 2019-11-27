له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المركز سجل وقوع زلزال بقوة 6.1 ريختر اليوم الأربعاء، بجزيرة "كريت" اليونانية، في تمام الساعة 9:23 بتوقيقة القاهرة.

وأضاف بدوي، أنه شعر بالزلزال سكان القاهرة بمنطقتي حلوان والمعادي، ومحافظات شمال الدلتا، مؤكدا أنه لم يحدث أي وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وتوقع رئيس قسم الزلازل، حدوث توابع للزلزال بهذه القوة التي تخطت 6 درجات بمقياس ريختر، مضيفا أنها توقيت حدوث التوابع غير محدد، فقد تحدث بعد يوم أو يومين وقد تصل إلى أكثر من شهر.