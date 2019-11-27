أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة

11:42 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة

زلزال عنيف يصرب اليونان شعر به سكان القاهرة

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المركز سجل وقوع زلزال بقوة 6.1 ريختر اليوم الأربعاء، بجزيرة "كريت" اليونانية، في تمام الساعة 9:23 بتوقيقة القاهرة.

وأضاف بدوي، أنه شعر بالزلزال سكان القاهرة بمنطقتي حلوان والمعادي، ومحافظات شمال الدلتا، مؤكدا أنه لم يحدث أي وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وتوقع رئيس قسم الزلازل، حدوث توابع للزلزال بهذه القوة التي تخطت 6 درجات بمقياس ريختر، مضيفا أنها توقيت حدوث التوابع غير محدد، فقد تحدث بعد يوم أو يومين وقد تصل إلى أكثر من شهر.

زلزال اليونان القاهرة ريختر هزة أرضية

الخبر التالى:

بالأسماء.. 9 من خريجي البرنامج الرئاسي يؤدون اليمين الدستورية نوابًا للمحافظين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة