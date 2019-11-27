محافظ القاهرة: استعدادات خاصة لاستقبال معرض القاهرة للكتاب يناير القادم

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدكتور هيثم الحاج، رئيس هيئة الكتاب المصرية، وأكد المحافظ دعم العاصمة بالكامل لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والمقرر انطلاقه في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير العام القادم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وتقديم كافة التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة وتقديم خدماته لزائريه ورواده من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام.

وطالب المحافظ، خلال اللقاء، رئيس الهيئة، بالعمل على توفير منافذ لبيع الكتب بأسعار مخفضة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة التي تقيمها المحافظة كحي الأسمرات والمحروسة وأهالينا وتقديم خدمة ثقافية لأهالي هذه المناطق أسوة بما يتم حاليًا بافتتاح فرع لبيع الكتب بحي عين شمس لخدمة أبناء الحي والمناطق المحيطة به.

وأشار الدكتور هيثم الحاج، إلى أن المعرض هذا العام يشهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة بزيادة 25% عن العام السابق نتيجة ما حققه المعرض في العام السابق من مبيعات وأنه قد تم مراعاة توفير مكان للعارضين من سور الأزبكية.

وأوضح أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض من خلال تطبيق على الموبايل وكذلك توقع انخفاض الأسعار عن العام الماضي.