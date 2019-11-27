"تعليم البرلمان": تعيين المدرسين بالمرحلة الابتدائية تحت اسم "معلم فصل" يضر بالمنظومة

كتب- أحمد علي:

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن أحد أبرز أسباب انهيار وتدني مستوى التعليم في مصر ، هو مشكلة عدم عمل المعلم وفق تخصصه الدراسي، وإسناد وظيفة "معلم فصل" إلى أي خريج غير مؤهل تربويا وغير متخصص أكاديميًا ، مما أدى الى تخريج أجيال من مرحلة التعليم الابتدائي، تعاني من الأمية بسبب عدم تأسيسهم بشكل قوي.

وأكد "بركات"، أن قيام المديريات التعليمية ببعض المحافظات باستغلال المعلمون والمعلمات المثبتون على المرحلة الإعدادية والثانوية ومعلمو الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية للتدريس فى المرحلة الابتدائية كمعلمى فصل، هو أمر غير مقبول ويضر ليس فقط بحق هؤلاء المدرسين بل بمصلحة الطلاب والعملية التعليمية ككل، خاصة وأن أعمارهم تتجاوز الـ50 والـ55 عامًا، وهذا معارض لقرار الوزارة بأن يكون معلم الفصل لا يتجاوز 40 عامًا.

وطالب النائب بتغيير الوضع الحالي ليعتمد على وضع التخصص المناسب في المكان المناسب بمعنى تخصيص معلم متخصص للغة العربية وآخر متخصص في الحساب للتلاميذ الصغار وهكذا بدلا من معلم الفصل الواحد.