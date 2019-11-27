منها "مساحة السطح".. جهازا القاهرة الجديدة والشيخ زايد يتصالحان في المخالفات البنائية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهازا القاهرة الجديدة والشيخ زايد عن قبول التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها طبقاً لقانون التصالح رقم (17) لسنة 2019، وقانون البناء الموحد لسنة 2019.

وفي القاهرة الجديدة يكمن التصالح على المخالفات البنائية في حالتين: الأولى المتعلقة بمخالفات التجاوز في مسطح غرف السطح عن المسموح به، بشرط أن يكون النشاط المخالف بتلك الغرف بنفس النشاط الأصلي لقطعة الأرض، وكذا شريطة توفير أماكن انتظار للسيارات لكامل المبنى المخالف داخل حدود قطعة الأرض، وذلك طبقًا لأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، وفقا لتصريحات المهندس عادل النجار رئيس الجهاز.

أما المخالفة الثانية ألتي اتاحها الجهاز، هي: يمكن التصالح أيضًا في مخالفات تغيير النشاط لجزء من البدروم عن النشاط المسموح به "جراج"، بشرط أن يكون النشاط للجزء المخالف بالبدروم بنفس النشاط الأصلي لقطعة الآرض، وكذا بشرط توفير أماكن انتظار للسيارات لكامل المبنى المخالف داخل حدود قطعة الأرض، وذلك طبقاً لأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، وتقديم المالك تعهد بأنه المسؤول عن صرف البدروم دون مسؤولية على جهاز المدينة.

وأكد "النجار"، أنه بعد الانتهاء من مهلة التقدم للتصالح سيتخذ جهاز المدينة كل إلإجراءات القانونية ضد المخالفين والذين لم يقننوا أوضاعهم.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن إتاححة المصالحة لبعض المخالفين لقانون البناء رقم 17 لعام 2019.

وشملت المخالفات التي يمكن التصالح عليها: التجاوز في مسطح غرف السطح المسموح بها بشرط أن يكون النشاط المخالف بتلك الغرفة بنفس النشاط الأصلي لقطعة الأرض، وكذا شريطة توفير أماكن انتظار سيارات لكامل المبنى المخالف داخل حدود قطعة الأرض، وذلك طبقًا لأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمام للمنشآت متعددة الأغراض.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز الشيخ زايد، إن المخالفة الثانية شملت التصالح على تغيير نشاط البدروم عن المسموح به، بشرط النشاط المخالف بالبدم يكون نفس النشاط الأصلي لقطعة الأرض، وكذا شريطة توفير أماكن انتظار للسيارات لكامل المبنى المخالف داخل حدود قطعة الأرض.

وطالب الجهاز، بسرعة التقدم لتقنين الأوضاع عن المخالفين البنائية طبقًا لقانون البناء 17 لسمة 2019، وفي حالة عدم التقدم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات وفقًا لأحكام القانون.