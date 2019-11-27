بعد إطلاقه رسميًا.. ما أهمية القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"؟

كتب- محمد عبدالناصر:

وسط ترقب مجتمعي، أطلقت وكالة الفضاء المصرية، القمر الصناعي الأول للاتصالات بمصر "طيبة 1"، في تمام الساعة 11.22 مساء الثلاثاء، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، والذي يقع على بعد 36 ألف كم من سطح الكرة الأرضية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن في شتى المجالات.

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، تم تصنيع قمر الاتصالات (طيبة -1) خلال تحالف شركتي "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين، والتي تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأقمار، وتم الاستعداد للإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1) التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

يساهم القمر الصناعي "طيبة -1" في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريضة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وجميع القطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم جميع أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب.

كما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يعمل القمر الصناعي المصري الجديد، على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل، انطلاقًا من جهود مصر للتعاون مع دول القارة الإفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019 واستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.

وبحسب حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، فإن القمر الصناعي الجديد سيسهم في تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات عن طريق توفير خدمات الإنترنت السريع والاتصالات للمناطق النائية، ما يساعد في تنمية تلك المناطق واستغلال الموارد الطبيعية للبلد.

ويرى الليثي، أن الفضاء هو أحد الموارد الطبيعية للبلاد وأغلب دول العالم تعمل على استغلال هذه الموارد، ومن الجيد أن تدخل مصر هذا المجال.

وبحسب نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات فإن القمر الصناعي "طيبة"، وباقي سلسلة الأقمار التي تنوي مصر إطلاقها تتكامل مع شبكة الاتصالات الأرضية وشبكات المحمول الموجودة في مصر ولن تكون منافسا لها.

وتستفيد مصر من "طيبة 1"، بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي، فضلاً عن الاستخدامات الأمنية الخاصة بتتبع الإرهابيين ومرتكبي الجريمة بشكل عام، وفقًا لـ"الليثي".