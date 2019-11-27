رئيسة التليفزيون تكشف ملامح خطة تطوير البرامج مع بداية العام الجديد

كتب- مصطفى علي:

كشفت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون المصري، آخر استعدادات التليفزيون لخطة التطوير مع بداية العام الجديد.

وقالت نائلة، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن خطة تطوير التليفزيون تعتمد بالأساس على تطوير المحتوى نفسه وما يقدم بالبرامج، مشيرةً إلى أنه تم تسخير جميع الإمكانيات بالهيئة الوطنية للإعلام من أجل التطوير ومواكبة جميع التحديثات.

وأكدت رئيس قطاع التليفزيون، أن خطة التطوير مازالت قيد التنفيذ ولم يتم الانتهاء منها، منوهةً إلى أن برامج التليفزيون قائمة كما هي، لكن سيتم إدخال تطويرات في المحتوى، وأن العام الجديد سيشهد إطلاق عدد من البرامج الجديدة وبخاصة على القناة الثانية، والتي ستهتم بدعم المشروعات القومية والتصدي للشائعات.

وأضاف: "التليفزيون طوّر كثيرًا من القناة الأولى مع انطلاقتها الجديدة"، متابعةً: "نقوم بجهد متواصل من أجل إدخال جميع التحديثات الجديدة في مجال الإعلام حتى نجعل التليفزيون المصري دائمًا في الصدارة وينال ثقة مشاهديه".

وكشفت رئيسة التليفزيون، أن الهيئة الوطنية للإعلام ستقيم احتفالية للزملاء الذين شاركوا في إخراج وتصوير بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة المؤهلة للأوليمبياد، بعدما خرجت البطولة بأبهى صورة مشرفة، مشددةً على أن روح الفريق هي التي ساعدت على ذلك.